Snyders versjon av Rebel Moon-filmene kommer ut i august

Etter at begge Rebel Moon-filmene ble en kritikerfiasko, har Snyder-håperne ventet i spenning på regissørens egen versjon av filmen. Av en eller annen grunn ser det ut til at mye av Snyders arbeid ikke passer inn i en ryddig pakke, og derfor lager studioene sine egne versjoner av filmen.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire og Rebel Moon - Part Two: The Scargiver får nypremiere på Netflix med Snyders tilføyelser den 2. august. De får også nye navn, der del én nå får undertittelen Chalice of Blood, og del to får Curse of Forgiveness i stedet for The Scargiver.

Vi er ikke sikre på hvordan disse filmene vil være forskjellige, men forvent en lengre spilletid og mye mer slow-mo action, hvis vi måtte gjette på noe som vil være inkludert i disse nye versjonene.

Kommer du til å se Snyders versjon av Rebel Moon?

Takk, The Verge.