Soccer Golf!med utropstegn og det hele, klarer det kunststykket å ikke være fotballgolf, men samtidig bokstavelig talt være fotballgolf. La meg forklare. Når jeg tenker fotballgolf, tenker jeg på noen som sparker en fotball langs en mindre type golfbane der ballen går i et hull. Det er ikke det dette spillet er. Men det er en fotball, og målet er et hull med et flagg.

HQ

Ball. Flagg. Fotballgolf?

Dette er akkurat det du forestiller deg at et mobilspill skal være, men for konsoll. Det er dra (hold styrespaken nede i dette tilfellet) og slipp for å sende ballen flygende a la Angry Birds. Veldig enkelt og grunnleggende. Send ballen av gårde fra startpunktet og prøv å få den til å lande i det lille området der flagget er. Problemet her er at hvis det var et mobilspill, ville det vært noe morsomt å spille i 15 minutter i sengen eller på toalettet. På en konsoll? 15 minutter, og så er det ikke så underholdende lenger. Spesielt når hele oppsettet skriker mobilspill.

Og oppsettet er at du har fem baller/sjanser til å komme deg helt i mål på 54 forskjellige baner fordelt på tre ulike miljøer (jungel, snø og hule). Underveis er det alle slags hindringer, som laserstråler, knapper å trykke på, torner, vann og selvfølgelig bunnløse hull. Det som gjør spillet litt mer spennende, er at du kan skyte ballen en andre, tredje, fjerde og femte gang mens ballen fortsatt er i luften. Dette spiller også inn i utformingen av noen av banene, der det er nødvendig å treffe ballen en gang til for å komme forbi visse hindringer. Men for det meste er banene relativt enkle, og det var bare noen få som krevde at jeg prøvde mer enn tre eller fire ganger. Noen av dem fikk meg imidlertid til å tenke litt ekstra på hvordan jeg skulle avfyre neste og neste slag. Som en ekstra liten utfordring får du opptil tre stjerner for hvor raskt du fullfører banen.

En helt vanlig julaften.

Utseendet er sjarmerende, men ikke noe spesielt. Nivåene er fylt med akkurat passe mange ting, ikke for mye og ikke for lite. Akkurat passe, som vi liker å si. Det har en slags tegneserieaktig stil som man vanligvis finner i ... vel, mobilspill. Det er et problem jeg kommer tilbake til gang på gang. Hadde jeg funnet dette på App Store eller Google Play for et par dollar, ville jeg ikke ha tenkt på det i det hele tatt. Dette er riktignok et billig spill, men jeg har vanskelig for å se at det finner et publikum på konsoller. Av det det er tilgjengelig for, er det et spill som passer best til Switch, uten tvil. Kontrollene er også veldig grunnleggende. Bruk styrespaken til å velge hvilken retning du skyter ballen i, og jo lenger du holder den nede, jo vanskeligere blir skuddet. Så er det bare å holde nede skyteknappen og slippe den når du er klar til å skyte. Så enkelt er det.

Soccer Golf er i beste fall et middelmådig spill. Det er ikke dårlig, men det er ikke veldig bra heller. Det er morsomt i omtrent 15 minutter før det blir altfor monotont. Igjen, hvis jeg hadde hatt dette på mobilen, kunne jeg spilt ti minutter her og der når jeg ikke har noe bedre å gjøre. Men det er ikke noe jeg kommer til å starte opp konsollen min og spille i noen minutter før jeg går videre til noe annet.