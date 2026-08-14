Søfugler fra Sør-Amerika flyr uvanlig langt nord i Panama på grunn av El Niño

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Sjøfugler blir observert uvanlig langt nord i Panama, Sør-Amerika, ettersom El Niño forstyrrer matforsyningen deres kraftig. Disse fuglene, blant annet blåfotboobier som den på bildet nedenfor, finnes normalt i farvannene utenfor Peru og Chile, som er kalde og rike på næringsstoffer, men nå strømmer de til Panamabukten. Årsaken? Ifølge Reuters har varmere vann drevet byttedyr som ansjos og sardiner bort fra deres vanlige fôringsområder.

Forskere som observerer denne bevegelsen, ser ankomsten som et tidlig tegn på stress i den marine næringskjeden i regionen. Fuglekikkere begynte allerede i juni i fjor å rapportere om uvanlig store antall, flere uker før myndighetene advarte om en sterk El Niño, og forskere sier at fuglene ikke migrerer av egen vilje, men i stedet blir tvunget til å reise på grunn av matmangel.

Ser man på det store bildet, er det en større bekymring for hvordan El Niño uopprettelig endrer forholdene i havet, ettersom varmere overflatevann kan presse næringsrikt kaldt vann dypere ned, noe som reduserer den marine produktiviteten. Panama opplever allerede uvanlig varme og tørre forhold som kan vare inn i neste år.