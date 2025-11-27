Sojuz-oppskyting sender amerikansk og russisk mannskap til den internasjonale romstasjonen

HQ

Et Sojuz MS-28-romfartøy lettet fra Baikonur-kosmodromen i Kasakhstan torsdag, med to russiske kosmonauter og en NASA-astronaut om bord på Den internasjonale romstasjonen.

Raketten Soyuz 2.1a ble skutt opp kl. 12.28 Moskva-tid, med kommandør Sergei Kud-Sverchkov på sitt andre oppdrag, sammen med førstegangsflygerne Sergei Mikayev og NASAs Christopher Williams.

Romfartøyet forventes å fullføre to omløp før en automatisk sammenkobling med ISS senere på dagen. Mannskapet skal tilbringe rundt åtte måneder på stasjonen, og de skal etter planen returnere i slutten av juli 2026. Nedenfor kan du se det live.

Dette er en nyhetssak under utvikling...

1) Oppskyting:

2) Dokking:

3) Lukeåpning: