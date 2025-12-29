Søket etter MH370 gjenopptas på tirsdag

HQ

Letingen etter Malaysia Airlines-flyet MH370 forventes å bli gjenopptatt på tirsdag, mer enn 11 år etter at flyet forsvant med 239 mennesker om bord. Ocean Infinity, et britisk og amerikansk-basert marint robotselskap, skal gjennomføre et 55 dager langt søk på havbunnen i et nytt område på 5 800 kvadratkilometer i henhold til en "no find, no fee"-avtale, og vil kun motta 70 millioner dollar dersom vrakdeler blir funnet.

Flight MH370 forsvant fra radaren 8. mars 2014 under en flyvning fra Kuala Lumpur til Beijing. Blant passasjerene var 227 personer, de fleste av dem kinesiske statsborgere, i tillegg til 12 malaysiske besetningsmedlemmer og statsborgere fra flere andre land. Flyets forsvinning førte til et av de største undervannssøkene i luftfartshistorien, ledet av Australia, som ble avsluttet i 2017 uten avgjørende resultater.

Vrakgods som er bekreftet å stamme fra flyet, har skylt opp på kysten av Afrika og på øyer i Det indiske hav, noe som har bidratt til å snevre inn potensielle søkesoner. Ocean Infinity har tidligere gjennomført et tre måneder langt søk i 2018, som heller ikke førte til at flyet ble funnet. De nøyaktige koordinatene for det siste søket er ikke offentliggjort.