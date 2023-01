Solar Opposites vil fortsette, bare uten Justin Roiland

Hulu har kuttet båndene til Justin Roiland, men den animerte serien vil angivelig fortsette, slik tilfellet er med skuespillerens andre store show, Rick and Morty.

Justin Roiland etterforskes for tiden for anklager om mishandling i hjemmet. Mens han først ble arrestert og møtte i retten konsekvent siden 2020 for falsk fengsling og batteri. Nå er den nye siktelsen lagt til saken som har brakt den i forkant av mange medier.

Dette har ført til at ikke bare Roiland har mistet Solar Opposites og Rick and Morty, men han har også trukket seg fra sin rolle i High on Life-utvikleren Squanch Games. Mens rettssaken fortsatt pågår, ser det ut til at mange selskaper og studioer ønsker å kutte båndene til og distansere seg fra Roiland, i håp om å begrense eventuelle tilbakeslag de måtte motta.

Imidlertid, som nevnt hendelsen Roiland for tiden står overfor anklager for, dateres tilbake til 2020, så det er interessant å se hvordan selskaper har tatt et skritt tilbake fra den kontroversielle figuren først etter at hans påståtte handlinger blir brakt i forkant av offentligheten.