Solasta II har fullstendig omarbeidet karakterredigeringsverktøyet etter tilbakemeldinger fra fans

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Solasta II har overhalt sin karakterverktøy. Hvis du ikke har spilt spillet ennå, høres dette kanskje ikke ut som den største nyheten, men ved lanseringen av Early Access var det et av elementene som spillerne mente trengte forbedring. Nå kan man trygt si at utvikleren Tactical Adventures har levert det og mer med sin nyeste oppdatering av spillet.

Ansiktsglidebrytere, kroppsformering, stemmetoning, nye forhåndsinnstillinger, belysning og en måte å lagre skapelsen din på for å vise den frem lettere, er alt inkludert som en del av oppdateringen av karakterverktøyet. Det er mye fokus på de finere detaljene, samt å sikre at karakteren din bedre gjenspeiler den typen eventyrer du ønsker å spille.

Hvis jeg kan være så dristig, er kroppsformingsgrafen vi får i « Solasta II » noe vi ikke engang så i «Baldur's Gate III». Dette er bare én av en rekke store oppdateringer som vil fornye « Solasta II » i tide til den fullstendige utgivelsen, men hvis du vil kaste deg ut i det tidlig, er spillet på salg på Steam akkurat nå.

Det er to akter til som skal legges til i spillet, i tillegg til massevis av annet tilleggsinnhold, men Tactical Adventures går ikke bare inn i dette med skyklapper på. Oppdateringen av karakterskaperen viser at de er villige til å lytte til fansen og ta imot tilbakemeldinger, så sørg for å si fra (og gjør det høflig) hvis du ønsker at noe skal endres i spillet.