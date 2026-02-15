Solasta II kommer til å bruke en stor D&D-mekanikk selv Baldur's Gate III unngikk

HQ

Solasta IIs Early Access-lansering er en måned unna, og selv om et turbasert fantasy-CRPG helt sikkert vil trekke sammenligninger med Baldur's Gate III i disse dager, ønsker Solasta II å skille seg fra Larians kamp, og til og med bygge videre på D&D-inspirasjonene på noen måter. Spesielt snakker vi om bruken av Ready Action.

I et innlegg fra utviklerne hos Tactical Adventures på Steam forklares Ready Action som et valg du kan ta i kamp for å forberede deg på en motstanders eller alliert handling. La oss si at du vil slå noen med sverdet ditt, men at de er utenfor rekkevidde, kan du gjøre klar handlingen for å bare slå til når fienden kommer til deg, og potensielt beholde en fordelaktig posisjon på slagmarken.

"Når du begynner å ta hensyn til initiativ og turrekkefølge, og det enorme arsenalet av handlinger som hver av eventyrerne dine har tilgang til ... Planene kan begynne å bli veldig forseggjorte," står det i innlegget. Sammenlignet med Solasta I åpner den nye Ready Action-mekanikken for mye mer taktisk spilling, noe som betyr at du kan forberede spesifikke trylleformularer og andre handlinger i tillegg til å bare banke en motstander med et avstands- eller nærkampsangrep.

Dette virker som en kompleks mekanikk, men hvis den fungerer godt, kan den tilføre et nytt lag med dybde til kampene på Solasta II som D&D-fans savnet i Baldur's Gate III. Vi vil kunne sjekke det ut for oss selv i mars.