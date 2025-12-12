Solasta II lanseres den 12. mars 2026

HQ

Hvis du har avsluttet alle typer gjennomspillinger du kan ha på Baldur's Gate III, og du leter etter en annen fantasy CRPG å gå deg vill i (med Devora Wilde og Amelia Tyler, ikke mindre), så trenger du ikke å vente lenge på lanseringen av Solasta II.

Selv om det er lett å sammenligne Tactical Adventures' kommende rollespill med BG3, ser det ut til at den nye traileren som ble vist på The Game Awards, kommer til å skille seg ut fra mengden. Episke kamper, dype oppdrag og mer venter i mars neste år.

Solasta II kommer til å bli med i utgivelsene i mars 2026, og lanseres den 12. i måneden og slutter seg til en stadig voksende vår. Du kan sjekke ut en demo på Steam for spillet nå. Det er verdt å merke seg at dette er Early Access-lanseringen av spillet, så vi har sannsynligvis litt mer ventetid før vi kan se absolutt alt det er å se i The Game Awards.