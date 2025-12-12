LIVE
      nyheter
      Solasta II
      Fremhevet: The Game Awards 2025-dekning

      Solasta II lanseres den 12. mars 2026

      Vi fikk endelig en utgivelsesdato på The Game Awards for det kommende RPG.

      HQ

      Hvis du har avsluttet alle typer gjennomspillinger du kan ha på Baldur's Gate III, og du leter etter en annen fantasy CRPG å gå deg vill i (med Devora Wilde og Amelia Tyler, ikke mindre), så trenger du ikke å vente lenge på lanseringen av Solasta II.

      Selv om det er lett å sammenligne Tactical Adventures' kommende rollespill med BG3, ser det ut til at den nye traileren som ble vist på The Game Awards, kommer til å skille seg ut fra mengden. Episke kamper, dype oppdrag og mer venter i mars neste år.

      Solasta II kommer til å bli med i utgivelsene i mars 2026, og lanseres den 12. i måneden og slutter seg til en stadig voksende vår. Du kan sjekke ut en demo på Steam for spillet nå. Det er verdt å merke seg at dette er Early Access-lanseringen av spillet, så vi har sannsynligvis litt mer ventetid før vi kan se absolutt alt det er å se i The Game Awards.

      HQ

