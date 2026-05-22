Soldier Boy, Bombsight og Stormfront kommer tilbake: Den første titt på The Boys spinoff Vought Rising har kommet

Nå som The Boys offisielt er avsluttet, ser Prime Video på fremtiden til serien ved å se inn i fortiden. Neste år, som det årlige The Boys-universtilbudet, kan vi forvente at Vought Rising gjør sin ankomst, med dette som den tredje spinoff-serien bak The Boys Presents: Diabolical og Gen V, og det dreier seg om de originale supes skapt av Vought.

I hovedsak kan vi forvente å bli langt mer kjent med Jensen Ackles' Soldier Boy, Aya Cashs Stormfront (også kjent som Clara Vought), Mason Dyes Bombsight og en rekke andre også.

Når det gjelder det offisielle premisset for Vought Rising, blir vi fortalt følgende: "Prequel-serien foregår på 1950-tallet og utforsker Vought Internationals forskrudde opprinnelse. Teaseren gir en djevelsk første titt på verdenen og historien som vil definere denne neste utviklingen av serien."

Apropos teaser, en første trailer for prosjektet har ankommet og er tilgjengelig nedenfor, som på en naturlig The Boys-måte er fylt med tvilsom moral, blodig vold og overstadige superhelter.

Serien har premiere på Prime Video i 2027, og Vought Rising styres av showrunner og utøvende produsent Paul Grellong, mens Eric Kripke er tilknyttet som utøvende produsent sammen med andre The Boys-veteraner som Seth Rogen (som faktisk er i live til tross for seriens hendelser).