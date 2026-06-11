Solenergi overtar for første gang kullet i USA

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Kampen mot global oppvarming fortsetter, noe som ofte resulterer i forbedret luftkvalitet, særlig når fornybar energi velges fremfor kull. Nå har USA nådd en ny milepæl som er verdt å merke seg.

The Guardian rapporterer at Solar Energy Industries Association har gitt ut en ny rapport som viser at solenergi produserte mer energi enn kull i forrige måned. I mai kom 12,8 % av USAs energiproduksjon fra solenergi, mens kull utgjorde 12,2 %, noe som gjør solenergi til landets tredje største energikilde etter naturgass og kjernekraft.

Analytiker Nicolas Fulghum fra energitankesmien Ember sa i en uttalelse:

«I årevis har solenergi økt i den amerikanske elektrisitetsmiksen. Samtidig har kullkraft mistet sin status, først som den største kilden i den amerikanske miksen, og deretter har den gradvis over årene falt enda lenger ned.»

Fremover forventes det at solenergi vil produsere mer energi enn kull på stadig mer regelmessig basis, og innen få år antas det at den permanent vil bli en større energikilde.