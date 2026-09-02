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Solenergi overtar kull i Kina for første gang
Dette betyr at solenergi var landets største kilde til installert kraftkapasitet.
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Juli var en historisk måned for Kina. Reuters melder at solenergi for første gang noensinne overtok kullkraft i landet. Totalt produserte solkraft 1 288 gigawatt, mens kullkraft produserte 1 285 gigawatt. Måneden markerte også første gang at kullkraft utgjorde mindre enn halvparten av Kinas energiproduksjon, med en andel på 49,7 % av den totale produksjonen.
Dette vil selvfølgelig trolig svinge noen ganger til, siden solkraft naturlig nok er avhengig av sollys, men trenden går likevel mot en stadig større andel fornybar energi i Kinas energimiks.