Solenergiboomen i Kina avtar etter å ha nådd en topp i 2025

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Den såkalte solenergiboomen i Kina har avtatt betydelig i 2026 etter et historisk år i 2025, slik Carbon Brief analyserte tidligere denne måneden. Det asiatiske landet utvidet sin solenergikapasitet med hele 315 GW i fjor, noe som utgjorde mer enn halvparten av all ny solenergi på verdensbasis. Tall fra våren tidligere i år viser imidlertid at antallet nye installasjoner falt kraftig.

Som i andre land, for eksempel Spania (selv om dette i sistnevnte tilfelle i større grad har å gjøre med subsidier, markedets metning og lavere strømpriser den siste tiden), skyldes nedgangen delvis politisk usikkerhet, og ikke bare svakere etterspørsel fra brukerne. Kina går bort fra faste tariffer for fornybar energi og over til et mer markedsbasert system, noe som gjør at utviklere og banker er usikre på finansieringsmulighetene.

Etter en spektakulær oppgang skifter Kinas solenergihistorie nå fra ekspansjon til integrasjon. Analytikere spår at 2026 ikke vil nå fjorårets hektiske tempo, og det er større interesse for å integrere eksisterende fornybar produksjon i strømnettet. Eksporten er imidlertid fortsatt sterk, ettersom høye energipriser (igjen delvis på grunn av krig) har økt den globale etterspørselen.