Solid Snake kommer til Rainbow Six: Siege

HQ

Det ser ut til at Rainbow Six: Siege har en skikkelig godbit i vente, ettersom Ubisoft nå har delt en teaser-trailer som bare kan tolkes som at den legendariske Solid Snake kommer på gjesteopptreden i Year 11.

Klippet er bare noen sekunder langt, men det sier stort sett alt vi trenger å vite for å bli interessert, og fanservicen er på topp fordi det er selveste Sam Fisher som tar kontakt med ham. Som vi vet, var de to stealth-rivaler på begynnelsen av 2000-tallet, hvor du stort sett måtte holde deg til den ene eller den andre, avhengig av om du foretrakk PlayStation eller Xbox i konsollkrigen.

Den 15. februar får vi vite mer. Er det bare et skin, eller kan vi se frem til flere funksjoner fra den elskede Metal Gear-serien?