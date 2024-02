HQ

Alle har sin egen oppfatning av helvete. Jeg snakker ikke om din forestilling om evig straff, men om selve stedet. Personlig har jeg alltid likt de ni helvetene i Dungeons & Dragons. Hver djevelherre har kontroll over sitt eget rike og spiller konstant 4D-sjakk mot sine medmennesker i en desperat, endeløs kamp om makten over et ærlig talt lite attraktivt domene av skrikende sjeler og golde ødemarker.

Solium Infernum skildrer en lignende versjon av Helvete, der Djevelen selv er forsvunnet, og de åtte erkefiendene begynner umiddelbart å krangle og slåss om hvem som skal ta hans plass på tronen i Pandemonium. Det er et flott og spennende oppsett for Solium Infernum, som trekker deg inn i spillet med en gang og gir deg en følelse av at denne storslåtte strategien har en unik stil og personlighet som er vanskelig å finne andre steder.

Alt i Solium Infernum drypper av smak. Fra de briljant modellerte og karakteriserte erkefiendene til selve helvetesslettene. Når du ser det grå landskapet fylt med grusomme skapninger og steder som Selvmordernes skog, lurer du på hvorfor noen i det hele tatt kjemper om makten her. Så krever en annen erkefiende at du betaler tre mynter til kassen deres, og du er klar til å dø for å sikre at de ikke vinner.

Selv om hovedmålet ditt er å vinne Pandemonium i Solium Infernum, er det flere måter du kan gjøre det på, og det er mye mekanikk involvert i å ta deg fra å være en simpel baron til å bli hersker over helvete. Du kan til og med vinne spillet ved å få noen andre til å sitte på tronen, så lenge du legger opp strategien riktig slik at de ender opp med å være marionetten din. For å nå dette målet må du bygge opp en skattkiste, finne legioner og utstyre dem med pretorer og artefakter for å gjøre dem sterkere, samt utføre ritualer, drive diplomati og oppgradere din egen erkefiende, alt sammen på bare to trekk.

Det kan være en smule overveldende når du først går inn i Solium Infernum, og selv etter å ha spilt opplæringen flere ganger er det fortsatt noen vanskeligheter som læres best ved å sette seg inn i dem. Selv om det kan virke som om fokuset her er på asynkron flerspiller og å avslutte vennskap i dette flotte spillet med dolking i ryggen og forræderi, er det overraskende mye å gjøre i enspillerdelen. Det var kjempegøy å spille som hver av erkefiendene og utforske de forskjellige scenariene, og selv om den kunstige intelligensen ikke helt kan matche nivået til en tenkende spiller, endte jeg likevel opp med å bruke alt for mye tid enn jeg opprinnelig hadde planlagt i singleplayer, og jeg løy alltid for meg selv om at neste runde ville bli min siste.

Det som gjør at Solium Infernum skiller seg ut og samtidig er ganske tilgjengelig, er fokuset på de to trekkene du gjør i løpet av en runde. Det er som sjakk kontra dam, der du ikke kan gjøre alt du vil i løpet av en runde, men må tenke 3-5 runder frem i tid og leve i frykt for at noen skal ta det du ville ha. Du kan låse opp en ny ordre sent i spillet, men da risikerer du å miste dyrebar prestisje. Til å begynne med kan det virke merkelig eller til og med frustrerende å måtte bruke flere omganger på å ikke flytte tropper fordi du må fylle opp pengekassen eller by på en mektig pretor, men etter hvert som du venner deg til det, flyter det ganske bra, og det kommer godt med i flerspillerspill.

Dessverre har jeg ikke hatt så mye tid til å spille flerspillerspilleren i Solium Infernum, men jeg vil gjenta det jeg skrev i en tidligere forhåndsvisning av den. Å samle en gruppe for å spille et helt parti Civ eller noe lignende kan være et absolutt mareritt. Ironisk nok er flerspilleren i Solium Infernum derfor en gudegave. Fordi du bare får gjøre to trekk i løpet av en runde, og fordi Solium Infernum består av store planer som utspiller seg i løpet av et spill, er asynkron flerspiller en virkelig innovativ måte å omgå manglene ved online strategi på. Det bygger selvfølgelig videre på det opprinnelige spillet, men i stedet for å sende lagringene dine via e-post, kan du nå bare få et Steam-varsel når det er din tur, og du kan til og med ha flere dager på deg til å fullføre det. Det er selvfølgelig mulig å spille et spill på et par timer hvis du vil, eller komme halvveis gjennom et spill og deretter bytte til asynkron. Det er veldig gjennomtenkt og gjør Solium Infernum til mer enn bare en veldig morsom enspilleropplevelse, slik de fleste strategispill ender opp med å bli fordi vennene dine aldri klarer å organisere en økt.

Mekanisk sett virker spillet først og fremst som andre store strategispill. Du flytter enheter for å ta territorium, slåss mot nøytrale maktsteder og bygger opp ressurser. Men du kan ikke bare gjøre verden til din egen og erklære krig når du vil. Du trenger en grunn til å gjøre det. Til å begynne med var jeg skeptisk til dette og lurte på hvordan det ville fungere, og om det ikke bare ville gjøre det mulig for folk å spille en bosetningssimulator for én spiller ved å unngå alle konflikter. Men etter hvert som du spiller Solium Infernum, vil du innse at det er ganske enkelt å bli involvert i en vendetta. En fornærmelse blir avvist, et krav blir ikke innfridd, og det er mange grunner til å gå inn på rivalens land og begynne å slåss. Men siden hver vendetta har en vinnerbetingelse, kan det være lurt å tenke over hvordan du utkjemper krigen. Ikke alle kamper handler om en festning, og jo lenger du trekker ut en krig, jo mer sannsynlig er det at noen andre tar sjansen på å angripe deg. Jeg kan ikke beskrive dybden i den store, politiske strategien her uten å skrive tusenvis av ekstra ord. Det er veldig imponerende, og viser nok en gang hvor mye tid du lett kan få ut av Solium Infernum. Hvis jeg skulle plukke ut noe, ville det være at det virker som om noen deler av spillet kan ignoreres, selv om du spiller en Archfiend som er ment å spesialisere seg på dem. Å bare gjøre en enhet veldig mektig og vandre rundt på kartet som en ustoppelig styrke fungerte for meg uansett hvem jeg spilte mot, så forhåpentligvis vil jeg med tiden bli vist i flerspiller hvor feilaktig den strategien er.

Å spille Solium Infernum blir en enda større fornøyelse takket være den fantastiske grafikken og lyden. Bildene av enheter, pretorer, gjenstander, hendelser og annet er slående, mørke og får meg til å ønske meg en hel artbook fra dette spillet. Lydsporet er også strålende laget, og de orkestrale lydeffektene som oppstår når du gjør hva som helst, kaster deg virkelig inn i helvetes dyp på best mulig måte. Det er ikke bare stillbildene som imponerer, for animasjonene er også svært solide til strategispill å være. Storslåtte leviataner reiser seg fra bakken, små tropper marsjerer langs helvetesslettene og utkjemper kamper som er enkle, men veldig morsomme å se på. Jeg tror ikke jeg hoppet over en eneste kamp i løpet av min tid med Solium Infernum, men hvis du hater moro, er du velkommen til å hoppe over disse animasjonene også.

Solium Infernum er like nydelig og grotesk som du forventer at helvete skal være, fullt av dybde og intrikate mekanikker som det er verdt å ta seg tid til å lære seg, og føles som et herlig og ondskapsfullt tilskudd til undersjangeren Grand Strategy. Spillet er umiddelbart iøynefallende og er laget med en grad av omhu som blir tydelig så snart du tar de første rundene. Erkefiendenes motstridende personligheter er virkelig morsomme å utforske, og jeg ser for meg at jeg kommer til å sitte oppe altfor sent og trykke instinktivt på neste tur-knappen en god stund fremover.