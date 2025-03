Solium Infernum får en jubileumsoppdatering til tross for at studioet ligger i dvale

HQ

4X-strategispillet Solium Infernum ble kanskje ikke den store salgssuksessen som League of Geeks hadde håpet på, men spillet fikk gode kritikker og ble elsket av en mindre, men lojal fanskare. Nå, et år etter at spillet først ble lansert, har utviklerne bestemt seg for å gi litt tilbake til denne fanbasen.

Det har gått et helt år siden Solium Infernum ga oss sjansen til å herske over helvete, og jubileumsoppdateringen er nå live for alle som ønsker å innta tronen i Pandemonium. "Selv om studioet vårt har vært (og fortsatt er) i dvale siden juni i fjor, følte vi at spillet og spillerne våre fortjente en feiringsgave", skriver League of Geeks i et Steam-innlegg.

Nye legioner vil hjelpe deg med å erobre flere landområder, og nye Schemes kan irritere dine medfiender enda mer enn noensinne. Selvfølgelig er det også feilrettinger og endringer i livskvaliteten, så hvis du er ute etter en oppfrisket Solium Infernum -opplevelse, er den tilgjengelig nå.