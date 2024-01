Solium Infernum Flerspillerutprøving: Løsning på strategispillets største kjepphest

HQ

Hvis du er en strategispiller som liker å samle en vennegjeng for å nyte litt vennskapsødeleggende moro i ny og ne, vet du at det å organisere en spilløkt er utrolig hardt arbeid. Enten du går på skole, universitet eller er opptatt med alt presset som følger med voksenlivet, er det nesten umulig å samle en gruppe mennesker i fem timer for å starte og fullføre et Civ-spill.

De fleste strategispillere har derfor gitt opp å spille sammen med venner, men Solium Infernum skiller seg ut ved å aktivt oppmuntre spillerne til å sette i gang med flerspillerspill og utfordre vennene sine for å se hvem som kan bli hersker over helvete.

Jeg har vært inne på den asynkrone tilnærmingen til Solium Infernum før, men jeg har aldri hatt sjansen til å prøve flerspillerdelen før nå. Tidligere har jeg kastet meg over spillets enspillermoduser, og selv om de er fint utformet, er det vanskelig å unngå å legge merke til fokuset som er lagt på at Solium Infernum skal være gøy med alle vennene dine, uansett om du har 10 timer eller 10 minutter i uken å bruke på det.

Så snart du har satt i gang et spill, kan du velge mellom en av de åtte erkefiendene, som alle har sin egen kvalmende groteske og blodige design og unike mekanikk som gir dem personlighet. Du vet med en gang om du tiltrekkes av Mammon, som er et finansmonster, eller Astaroths enkle, knusende lidelser. De som har spilt originalen, vil nok bli forferdet over å høre at du ikke kan lage din egen fryktelige erkefiende, men dette gjør opplevelsen litt mer lettfordøyelig for nye spillere, i tillegg til å gi oss et lag med dybde i de djevlene vi har, som tilpassbare ledere sannsynligvis ikke kunne gitt. Personlig har jeg alltid vært mer tilhenger av å se en liste med fyldige figurer enn bare å lage min egen leder, da sistnevnte ofte føles som å sette en umulig mur foran deg når alt du ønsker å gjøre er å komme inn i spillet og forråde vennene dine.

Det er verdt å merke seg at det finnes måter å lage en slags egen konstruksjon på i Solium Infernum, ettersom du får tilgang til ringer, amuletter og kroner som gir deg ulike fordeler i spillet. Med totalt tre spor kan du utstyre deg med tre ringer, en amulett og en ring eller en krone, og de fleste av disse forsterkningene vil forbli private, så selv om motstanderen din kan gjette hvilken spillestil du liker basert på Archfiend du velger, kan du blande den litt for å holde dem på vakt.

Ellers er flerspilleren i Solium Infernium stort sett den samme som i enspillerdelen (som jeg har skrevet om her) når det gjelder hvordan du manøvrerer styrkene dine for å prøve å ta over Pandemonium. Det finnes en rekke innstillinger du kan justere for å krydre hvert enkelt spill, men som alltid når det gjelder flerspillerstrategi, avhenger det hele av at du og vennene dine gjør trekk utenfor spillet, lurer i skyggene og venter på å forråde hverandre mens dere hele tiden holder et falskt smil om munnen. Hvis du - som ved et mirakel - klarer å samle en gruppe i noen timer, tar spillet høyde for det, men det mest imponerende er at det lar deg gå fra sømløs tur-for-tur-spilling til asynkron flerspiller i en fei. Hvis du plutselig har noe du må ordne, lar spillet deg smette ut og fortsette når du er tilbake.

Du kan stille inn tidsfrister på opptil en uke, og takket være kompatibiliteten med Steam-appen får du et varsel på telefonen når du kommer tilbake til spillet. Det betyr at det på noen måter er en større forpliktelse, men på andre måter betyr det faktisk at du kan fullføre et strategispill du har startet sammen med kompisene dine, noe som vil være uvurderlig for alle som liker flerspillerstrategi.

Det faktum at du bare får to trekk per runde, betyr også at hvis du virkelig har dårlig tid, kan du bare legge inn ordrene dine og deretter forlate spillet. Noen vil kanskje synes at det er frustrerende i begynnelsen, men jeg synes det utvikler strategiformelen ganske bra, siden det betyr at du ikke bare må tenke på hva du gjør, men også hvor mye du må prioritere hvert trekk du gjør.

Mekanikkens dybde, helvetets dystre utseende og de kunstneriske valgene for enhetene og erkefiendene var allerede nok til at Solium Infernum skiller seg ut, men den asynkrone flerspilleren er prikken over i-en og løser et av de største problemene folk har når det gjelder å spille strategi med vennene sine. Hvis du mangler venner som liker strategi, finnes det også matchmaking, noe som igjen bare betyr at Solium Infernum åpner helvetes porter på best mulig måte.