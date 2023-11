Solium Infernum lanseres i februar

HQ

Utvikleren League of Geeks har kunngjort den nøyaktige lanseringsdatoen for sitt kommende strategispill, Solium Infernum. På PC Gaming Show får vi vite at spillet lanseres på PC via Steam 14. februar 2024, og at det i forkant av denne datoen vil bli avholdt en flerspillertest i begynnelsen av 2024.

For de som ikke kjenner til Solium Infernum, er dette et politisk storstrategispill som utspiller seg i helvete. Ideen er at spillerne skal prøve å erobre ulike regioner i det demoniske riket, enten i en historiedrevet modus for én spiller eller i trefninger eller online flerspillermodus med plass til opptil seks spillere. Solium Infernum har åtte spillbare erkefiender fra helvete, og ved hjelp av deres ferdigheter må spillerne overliste og utmanøvrere andre spillere i forsøket på å få fullstendig herredømme over helvete.

I tillegg til å avsløre den nøyaktige utgivelsesdatoen er det også sluppet en ny trailer for spillet, som viser flere av strategielementene i tittelen. Du kan se traileren nedenfor, og du kan lese de siste inntrykkene våre av Solium Infernum i vår Next Fest -forhåndsvisning her.