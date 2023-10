Solium Infernum Next Fest Hands-On: Helvete er et sted på jorden

HQ

Vi fikk nylig sjansen til å spille Solium Infernum på Gamescom, men i forkant av Steam Next Fest om et par dager fikk vi en ny, oppdatert titt på dette strategispillet uten like. Jeg skal prøve å holde meg unna poengene jeg kom med i den forrige forhåndsvisningen, men hvis du er ute etter å prøve et strategispill under Next Fest, er Solium Infernum en hit som skiller seg ut.

Hvis du ikke er en strategifan, men du ser på den lekre stilen og den briljante, djevelske grafikken på Solium Infernum og tenker at du vil være med, er det verdt å nevne at dette spillet tar litt tid å komme i gang med. Jeg er ingen strategikjenner, men jeg har lagt ned mange timer i Civilisation V og Total War, så jeg vil si at jeg har en god del erfaring i sjangeren. Likevel måtte jeg ta på meg tenkehatten på Solium Infernum for å få tak i hva det har å by på.

Du spiller som en Archfiend, en helvetesherre som er ute etter den ultimate premien i Pandemonium etter at djevelen er forsvunnet. For å være ærlig er jeg ikke sikker på hvorfor noen skulle ønske å ta over helvete, med alt det baksnakkete og politiske spillet som foregår i kulissene, men jeg er ikke en maktsyk djevel, så jeg trenger ikke å bekymre meg for det.

Hvis du går inn i dette spillet, ser all den nydelige og skrekkinngytende kunsten til enhetene og tror at du er på vei inn i en gigantisk kamp for å avgjøre hvem som er helvetesherre, så beklager jeg å si det, men Solium Infernum er ikke det. Det er noen kamper, og det kommer med noen smarte små animasjoner, men for det meste spiller du et skyggefullt politisk spill. Du kan ikke engang gå inn på en annen spillers territorium uten gyldig grunn, så det handler egentlig om hva som foregår bak kulissene.

Det er her jeg virkelig kan se for meg at Solium Infernum's PvP vil skinne, for i tillegg til alternativene du får i det vanlige spillet, vil du også kunne bruke sølvtungen din til å overbevise allierte om å forråde hverandre, og få andre spillere til å fremstå som samfunnsfiende nr. 1 mens du vokser til å bli den største trusselen i spillet. Valgmulighetene du får i enspillerspillet er også solide. Ritualer, krav og mer er tilgjengelig for å komme motstanderne i forkjøpet og styrke din egen posisjon så mye du kan, slik at du er best mulig forberedt når krigen kommer.

Som nevnt tidligere krever Solium Infernum litt tilvenning. Det er mange forskjellige systemer, og det å bare kunne utføre to ordrer i løpet av en runde kan føles ganske begrensende. Du må virkelig prioritere handlingene dine, i stedet for å gjøre alt du vil i løpet av en runde. Det er egentlig strategiens sjakk, ettersom du tenker to til tre skritt fremover og håper at motstanderne ikke ødelegger masterplanen din. Det gjør de selvfølgelig, men det er jo halve moroa i seg selv. En heftig tutorial hjelper deg med å forstå alt som skjer, men det er likevel lett å gjøre feil etter at du har lært det grunnleggende.

Strategimestere vil bruke timevis på å finpusse taktikken for å ta over helvete, og Solium Infernum oppfordrer deg til å bruke lang tid på hvert spill. Heldigvis har jeg ikke noe imot å tilbringe tid i helvete. Som nevnt er det visuelle uttrykket imponerende, spesielt når det gjelder lasteskjermene, enhetskortene og erkefiendenes utseende. Helvete i seg selv er ganske trist, grått og lite innbydende, men også ganske vakkert på sin egen fryktelige måte. Det er forlokkende på en måte det ikke burde være, noe som føles perfekt for atmosfæren Solium Infernum ønsker å skape. Egentlig burde ingen ha lyst til å spille dette store spillet om djevelsk politikk, men hvis de ikke spiller, kan de ikke vinne.

Som en som alltid har vært fascinert av helvete som setting, gjør Solium Infernum en god jobb med å skape denne følelsen av et grusomt byråkrati som føles nesten for ekte til at det bare hører hjemme i helvete. Dette betyr ikke at spillet er kjedelig. Det er nervepirrende å trykke på neste sving, mens du venter på å se hvilke trekk motstanderen har gjort, og håper at de ikke er bedre enn dine. Når vi får spilt mer, får vi se om det kan imponere i løpet av flere spill, men etter to korte økter ser det ut som et unikt strategispill for fans av sjangeren som søker noe annerledes.