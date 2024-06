Solium Infernum-skaperne går i dvale etter å ha sagt opp halvparten av utviklerne

HQ

Etter de spennende nyhetene under forrige helgs begivenheter må vi i dag dessverre rapportere om flere tap i bransjen. Vi har allerede rapportert at Sumo Digital skulle permittere 15% av sine ansatte, og nå snakker vi om det australske studioet League of Geeks, skaperne av Solium Infernum, selv om det foreløpig ikke er snakk om ytterligere permitteringer.

Som rapportert i et Facebook-innlegg (takk, Game Developer), går League of Geeks i "dvalemodus" de neste månedene, mens det venter på at den nåværende økonomiske situasjonen skal snu til en mer gunstig posisjon. Studioet møtte allerede en tøff virkelighet ved å si opp 50% av arbeidsstyrken i desember i fjor, og "de som er igjen vil ta en velfortjent pause de neste månedene".

Dette lover ikke akkurat godt for de som håpet på nytt innhold i Solium Infernum, en utmerket tittel de slapp i februar i fjor, og som du kan lese vår anmeldelse av her.