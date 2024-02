Solium Infernum utsetter lanseringsdatoen med en uke

HQ

Solium InfernumStrategispillet der du tar på deg rollen som en Archfiend som ønsker å ta over helvete, er blitt utsatt med en drøy uke. I stedet for å lanseres 14. februar, blir det lansert 22. februar i stedet.

Denne utsettelsen er for å sikre at spillet kan bli så polert som mulig, ifølge en pressemelding fra League of Geeks. Dessverre forskyver dette lanseringen av Solium Infernum utenfor valentinsdag- og Hellentines Day-vinduet, men vi kommer uansett til å feire når det lanseres.

Solium Infernum har tidligere åpnet opp for den bredere spillbasen i en stor flerspillertest. Vi har prøvd både litt av spillets flerspiller- og singelspillermodus, som du kan lese om her og her.