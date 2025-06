Solo Leveling: Arise ekspanderer og åpner dørene for flerspiller på Xbox med "Overdrive"-versjonen

HQ

Da Phil Spencer for noen år siden snakket om at Xbox skulle satse alt på japansk utvikling og det japanske markedet, trodde mange at bortsett fra idyllen (og nesten-døden) til Tango Gameworks og det fruktbare partnerskapet med Square Enix og Atlus, var det ikke mange andre bemerkelsesverdige eksempler på japanske prosjekter (det finnes hederlige unntak, som Kunitsu-Gami), men i dag har det tatt et stort skritt mot mainstream.

Xbox har avduket Solo Leveling: Arise Overdrive, en utvidet versjon av Solo Leveling: Arise, som ble utgitt på PC og PS5 i mai 2024. Nå presenteres vi for en utvidet versjon med en ny flerspillermodus for opptil fire spillere for å gjenoppleve fantasy- og sci-fi-historien til den koreanske manhwa tilpasset av den japanske anime. Det blir mer hektisk kamp i sanntid mens vi mestrer kunsten til den herskende klassen til Sung Jinwoo, verdens svakeste jeger som mot alle odds overlever døden og kan øke kraften sin til uendelig, akkurat som i et videospill.

Solo Leveling: Arise Overdrive kommer til Xbox PC i høst, og konsollversjonen (Xbox Cloud og Xbox Series) vil være tilgjengelig i 2026.