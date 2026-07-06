Solo Leveling vil fortsette med en ambisiøs kinofilm med tittelen «Beyond the» System

Hvis du er anime-fan, har du hatt mye å glede deg over de siste dagene, ettersom Anime Expo i Los Angeles hadde massevis av nyheter og informasjon å dele om denne underholdningssjangeren.

En av franchisene som dukket opp, var «Solo Leveling», da den stadig mer populære serien ble avslørt å få en egen kinofilm som skal fungere som den tredje sesongen av historien. Den har fått tittelen «Solo Leveling: Beyond the System», og er for tiden i produksjon med produsentene Aniplex, D&C Media og Crunchyroll alle involvert.

Så langt er det eneste som er delt om prosjektet en konseptvideo som viser svært ambisiøse bilder, men vi har fått vite at både Sung Jin-woo og Taito Ban vil være tilbake i filmen. Prosjektet regisseres av Tao Tajima og animeres av A-1 Pictures, men det er foreløpig ikke fastsatt noen klar premieredato.

Sjekk ut videoen nedenfor for å få et innblikk i hva «Solo Leveling: Beyond the System» vil by på.