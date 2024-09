Solo Levelings anime får et nytt visuelt uttrykk

Det visuelle uttrykket for sesong to av Solo Leveling-animeserien - Solo Leveling: Arise From the Shadow - har blitt avslørt via adapsjonens offisielle X-profil:

Det har vært et flott år for Solo Leveling-IP-en, med kunngjøringen av en Solo Leveling-film og introduksjonen av en ny manwha i serieuniverset, som fokuserer på Sung Jinwoos sønn.

Den andre sesongen av Solo Levelings anime forventes å komme i januar 2025.