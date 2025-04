Som Master Sword fra Zelda: Skyward Sword - Cyberpunk 2077 for å dra nytte av Joy-Con-funksjonene på Nintendo Switch 2

HQ

Hvis det er ett tredjepartsselskap vi allerede kan ta av oss hatten for hva det kommer til å tilby på Nintendo Switch 2, er det polske CD Projekt RED. Som du vet, vil Cyberpunk 2077: Ultimate Edition være konsollens lanseringstittel 5. juni, og ifølge tidlige tekniske anmeldelser er det den mest polerte og best ytende håndholdte versjonen (inkludert bærbare spill-PC-er som Steam Deck, Asus ROG Ally, etc.) der ute. Men det unike stopper ikke der.

Vi vet også at Cyberpunk 2077 på Nintendo Switch 2 vil komme helt og holdent på spillkassetten (ca. 59,8 GB), uten behov for ekstra nedlastinger (vi snakker om Ultimate-versjonen, som også inkluderer Phantom Liberty DLC). Det vi ikke visste før nå, er at denne versjonen inkluderer noen unike funksjoner som stammer fra Nintendos unike Joy-Con-kontrollere.

I en ny Creator's Voice-video, der tredjepartsutviklere snakker om detaljene i kommende Switch 2-spillutgivelser, snakket spillregissør Adam Badowski om det store tekniske spranget de har gjort i denne nye versjonen av Night City, og blant annet at vi vil kunne bruke Joy-Con-kontrollene individuelt til for eksempel å bruke katanaen uavhengig av hverandre. Det er en funksjonalitet som egentlig har eksistert i over 20 år, da Nintendo implementerte den i Wii-generasjonen med spill som The Legend of Zelda: Skyward Sword. "Vi har lagt til mange små måter å bruke kontrollene på når du er på farten", legger CD Projekt REDs visepresident for teknologi, Charles Tremblay, til.

Du kan se Badowski og Tremblays uttalelser i Nintendo Switch 2 Creator's Voice-utviklerdagboken nedenfor.

