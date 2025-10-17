Søm minner med Toymaker: Threads of Joy

I løpet av forrige helgs BCN Game Fest så vi alle slags spill og demoer av kommende indie- og AA-titler og utvikling. Men hvis du blant så mye action, slåssing, eventyr og rollespill finner et lite hjørne der du kan nyte den behagelige skranglingen fra en symaskin, er det fordi du har kommet til standen til Uprising Studios, et team av veteraner som har jobbet med Song of Nunu: A League of Legends Story eller Tamagotchi Adventure Kingdom, og som nå leter etter varmen fra en historie med tradisjon som Toymaker: Threads of Joy.

Toymaker er et spill med mange lag, nesten alle av dem forankret i byen Salamanca og dens omgivelser. Ikke for ingenting er historien inspirert av legenden om hulen i Salamanca. Et virkelig sted der det sies at Djevelen selv i middelalderen instruerte et visst antall studenter i okkulte kunster, og til slutt, etter å ha fullført sine år med utdanning, måtte en av dem bli i evigheten for å tjene ham, som var avtalen for betaling. Og jeg kan gi deg dette lille sammendraget, som du ikke vil se i en pressemelding, fordi jeg er født i Salamanca, og jeg kjenner tradisjonen.

Men selv om Toymaker: Threads of Joy gir spesielt god gjenklang hos byens innbyggere, er det egentlig en historie som alle kan følge, der vi må passe på og administrere en utstoppet lekebutikk, sy og reparere leker mens vi følger en mysteriehistorie fortalt som en visuell roman. Spillet imponerte oss virkelig, og vi fikk en prat med teamet som var til stede på utstillingen, i et fullstendig intervju som du kan se med undertekster nedenfor.

HQ

Vi begynte med å snakke med Céler Gutierrez, spillets skaper og komponist av lydsporet, for å fortelle oss om den historiebaserte fortellingen og, selvfølgelig, symekanikken.

"Symekanikken er noe vi virkelig ønsket å gjøre, for da vi startet prosjektet følte vi at det var noe veldig interessant som ikke hadde blitt gjort, og vi ville at det skulle være veldig, veldig manuelt, som å prøve å virkelig transportere denne, vel, selve syprosessen inn i spillet, så du må plukke opp mønsteret med musen, du må flytte det, så må du trykke på mellomrom, fordi vi ikke har en pedal som den gang (...) og så flytter du det....) og så flytter du det, og så jobber du med det, og, ja, du gjør det sakte i begynnelsen, for i begynnelsen er det vanskelig, som å sy selv, men så blir du vant til det, og, ja, du blir bedre, og så kan du gjøre det raskere."

Og ikke bare på grunn av hvor nytt det kan føles å sy med maskinsøm i et videospill, men også på grunn av spranget et team som er vant til 3D-arbeid (som deres forrige spill, Scarf) må ta til en 2D-opplevelse og med mer vekt på dialog."Vel, til å begynne med var det en utfordring, for det er sant at det er lettere å fortsette i samme spor", begynte Gutierrez, "men vi ønsket også å skalere prosjektet litt ned, vi ville utforske en annen side av spillutvikling, vi har fantastiske 2D-artister, og vi ville utforske hva de kunne gjøre, og vi følte også at 2D for søm-mekanikken ville være bra. Men samtidig ønsket vi å fortsette å jobbe med spill som hele familien kan spille, og som ikke er vanskelige å spille, og som har en interessant historie bak seg."

Det er fortsatt ingen utgivelsesdato for Toymaker: Threads of Joy, men det er for øyeblikket planlagt til 2026.