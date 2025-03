Somalia står overfor en eskalerende sultkrise på grunn av tørke og kutt i bistanden

HQ

Somalia står på randen av en stadig dypere sultkrise, og ytterligere én million mennesker risikerer å bli rammet av akutt matmangel i løpet av de kommende månedene på grunn av en forestående tørke, ifølge Verdens matvareprogram (via Reuters).

Regn under gjennomsnittet som er ventet mellom april og juni, kan forverre forholdene etter to mislykkede sesonger og føre til at matmangelen når krisenivå. Situasjonen forverres ytterligere av kutt i bevilgningene som allerede har ført til reduksjoner i hjelpeprogrammene, og bistanden har sunket fra 2,2 millioner mennesker på det meste i 2022 til bare 820 000 i dag.

Barn under fem år er spesielt utsatt, og 1,7 millioner forventes å lide av akutt underernæring, inkludert nesten en halv million i alvorlig tilstand. Høye matvarepriser, pågående konflikt og mulige reduksjoner i internasjonal bistand bidrar til å øke usikkerheten i et allerede skjørt landskap. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.