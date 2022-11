HQ

Etter å ha sett rulleteksten, forstår jeg nå hvorfor Jumpship var så kryptiske angående hva Somerville faktisk handler om. Det filmatiske sci-fi-overlevelseseventyret bygger på sitt eget mysterium fra starten og spiller til og med farlig med det du vet, og med det du kan gjøre, nå og da. Måten det ble markedsført på, sammen med hemmeligholdet, fikk mange til å tro at det ville dele mange likheter med Playdeads klassikere Limbo og Inside, som en slags åndelig oppfølger, men selv om det er sant at noe av kunsten og vinklene kan minne om sistnevnte, er det første du bør vite at dette ikke er noen filmatisk puzzleplatformer. Og mens den eksekutive produsenten Dino Pattis navn er trykket med store bokstaver, er dette for det meste regissør Chris Olsens idé omgjort til et videospill.

Nå, med det ute av veien, og jeg tror det er viktig fordi du ikke bør forvente så mange kasse- eller fysikkbaserte gåter her, la oss snakke om hva du faktisk gjør. Dette er historien om en mann som leter etter familien sin i et landlig område etter en slags romveseninvasjon. Det minner meg litt om War of the Worlds, med innslag av Another World og Flashback. Det dreier seg for det meste om å finne veien ut av hver seksjon for å komme videre, og håndtere elementene i miljøet på forskjellige måter. Og uten å spolere, når denne mannen tar kontakt med romvesenene, får han kraften til å transformere noe av det kubiske romvesenmaterialet som dekker en stor del av landskapet. Både visuelt og mekanisk er denne kraften hovedidéen Somerville bringer til bordet, og det føles generelt bra og samtidig litt merkelig.

Men selv om vi kan si at Somerville snakker et liknende språk som de nevnte indie-klassikerne, ville jeg ikke gitt det de samme karakterene for grammatikken. Med andre ord, utførelsen er ikke like bra, noe som gir for mange skurrende situasjoner. Allerede med dine første steg inn i eventyret (bokstavelig talt som familiens smårolling som en del av opplæringen) innser du at karakterens bevegelse gjennom de forskjellige seksjonene ikke kommer til å bli spesielt jevn. Det er klønete, tregt til tider, og ofte satt jeg meg fast på steiner eller ledninger lagt på bakken. Du går sakte, så fort, så sakte igjen veldig tilfeldig, noe som gjør noen av jaktsekvensene pinefulle av helt feil grunner.

Noen ganger er løsningen så enkel som å finne veien ut av scenen, men kameraet er så langt unna, eller elementene rundt den gjør det så forvirrende at du ikke ser den i det hele tatt. Jeg forstår hva de ønsker å formidle her, det gjør jeg virkelig, men det føles bare ikke så naturlig eller intuitivt. Og selv om det til tider er briljant gåtedesign her som involverer nevnte romvesenmateriale, er det bare så lett å sette seg fast i tilsynelatende grunnleggende utfordringer fordi noe ikke utløses fullt ut selv om du vet hva som bør gjøres.

Og det stopper dessverre ikke der. Jeg har opplevd screen-tearing gjennom hele spillet på Xbox Series X, noe som ikke burde være tilfelle med tanke på spillets minimalistiske preg. Det glitchet også et par ganger eller slet med å laste inn, noe som er synd med tanke på at det er et av de vakreste indie-spillene jeg har spilt i år. Og det er sannsynligvis grunnen til at jeg vil anbefale det til alle som liker kunst eller film: noen av bildene er helt unike, med oppslukende perspektiver, uavbrutt filming og virkelig kunstneriske valg. Skjermbildeknappen har fått kjørt seg for å si det sånn.

Men alt i alt har jeg blitt fascinert av Somervilles merkelige verden, deretter forvirret og irritert ettersom alt virker for langt eller for vagt. Og det ser ut til at det kunne ha fungert mye bedre med litt ekstra pleie og polering, og å være mer bestemt på hva det krever av spilleren. Dessverre kompenserer ikke høydepunktene nok for den nesten konstante tungvinte følelsen. Bortsett fra de fire-fem bedre gåtene du får servert, er det du gjør i de aller beste delene av spillet bare å gå, noe som sier mye om Jumpships styrker og svakheter. Det er også bra når det gjelder narrativ, men man kan bli forvirret over hvordan det håndterer og vrir på det menneskelige dramaet mot slutten, selv om det ender på en anstendig, åpen for tolkning sci-fi-tone.

Nå har jeg kanskje fått deg nysgjerrig til tross for de åpenbare feilene. Gi det en sjanse hvis du kan (det slippes for eksempel rett på Xbox Game Pass), ettersom det prøver et par interessante ting og introduserer studioets veldig tydelige talent, noe som allerede får meg til å glede meg til hva enn de gjør videre.