Somerville bekreftet for PlayStation 4 og 5

HQ

Bare dager etter at High on Life plutselig ble lansert på PlayStation-konsollene, dukket det plutselig opp en Trophy-liste for Somerville som avslørte at Jumpships spill også skulle komme til Sonys konsoller før utviklerne selv sa noe. Nå er det danske studioet klart til å snakke, så nå vet vi endelig når spillet ikke vil være konsolleksklusivt på Xbox lengre.

Jumpship har gitt oss en trailer som kunngjør at Somerville kommer til PS4 og PS5 den 31. august. Denne versjonen inneholder alle oppdateringene og forbedringene som har blitt gjort siden spillet ble lansert på PC og Xbox, samt støtte for DualSense-kontrollerens haptiske tilbakemeldinger og lys.