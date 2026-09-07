Sommeren 2026 var den varmeste noensinne i Storbritannia, hevder Met Office

HQ

Denne sommeren har vært ekstremt varm for mange rundt om i verden, ikke minst i Europa, hvor temperaturene har slått historiske rekorder ved flere anledninger, og hvor de langvarige tørre og varme forholdene har ført til ødeleggende skogbranner.

Et av landene som har opplevd en rekordvarm sommer, er Storbritannia, da flere individuelle månedlige rekorder ble slått i løpet av sommeren, noe som gjør at den siste nyheten ikke akkurat kommer som en stor overraskelse.

Met Office har avslørt at sommeren 2026 foreløpig har tatt rekorden for den varmeste sommeren noensinne i Storbritannia. Det foreløpige elementet skyldes at Met Office nå må gå gjennom alle dataene for å sikre at de er nøyaktige. Dette er imidlertid mer en formalitet, noe som betyr at rekorden på dette tidspunktet er så godt som sikker.

Når det gjelder hvordan rekorden ble oppnådd, skyldes det at gjennomsnittstemperaturen i Storbritannia nådde 16,5 °C denne sommeren, noe som er varmere enn noen tidligere sommer – inkludert den ekstremt varme sommeren i 1976 – med målinger som strekker seg tilbake til 1884.

Til sammenligning ble rekorden bare tatt fra 2025, da fjorårets høyeste temperatur var 16,1 °C, noe som var høyere enn 2018s 15,7 °C, som var på lik linje med 2006 og 2003. Det er tydeligvis en trend med varmere somre i det siste, sannsynligvis en følge av klimaendringene og hvordan disse endrer miljøet over hele verden.

Met Office forklarer at denne rekordvarme sommeren ble «om lag 130 ganger mer sannsynlig på grunn av menneskeskapte klimaendringer», noe som betyr at vi bør forvente at slike forhold blir vanlige i fremtiden.