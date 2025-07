Sommeren blir frekk takket være Netflix' My Oxford Year

Temaet for juli for Netflix ser ut til å være action og fantasy, ettersom streameren har prosjekter som The Old Guard 2 og The Sandman: Sesong 2 planlagt så snart som denne uken. Men hva kommer etter det? Det viser seg at Netflix mener at vi alle trenger litt mer kjærlighet i livene våre, og derfor kommer den romantiske filmen My Oxford Year i august.

Som navnet tilsier, utspiller filmen seg på Oxford University og følger studenten Anna, en ung amerikansk kvinne som har kommet til skolen for å oppfylle en barndomsdrøm og samtidig lære mye om litteratur og poesi. Universitetets sjarm er imidlertid ikke alt som fanger hennes oppmerksomhet i løpet av året på campus, da hun snart faller for en lokal gutt, nærmere bestemt en av lærerne hennes.

Sofia Carson spiller hovedrollen sammen med Corey Mylchreest, og premieren er satt til 1. august. Sjekk ut traileren til My Oxford Year nedenfor.