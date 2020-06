Sommeren har inntatt League of Legends den 24 juni 2020 klokken 10:23 NYHET. Skrevet av Anders Aarhus Sommeren er her, for alle og enhver. Dette markeres på ulikt vis, i League of Legends gjennom en serie med "skins" kalt Pool Party, hvor spesifikke helter pyntes i mer...

Sneaky trekker seg fra Cloud9 den 16 januar 2020 klokken 11 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Cloud9 har annonsert sin avskjed med Zachary 'Sneaky' Scudery fra deres League of Legends-lag, og slapp ut en video for å feire hans bidrag til laget i så lang tid....