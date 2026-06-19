Sommeren setter inn denne helgen, med en ny hetebølge som fører til ekstreme temperaturer i Frankrike og Spania

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Spania, Portugal og Frankrike forbereder seg på årets andre hetebølge, som vil ramme landet allerede før sommeren offisielt begynner denne søndagen. Den vil også påvirke andre land som Storbritannia, Italia, Tyskland, Belgia og Sveits, med start lørdag 20. juni og varighet til minst tirsdag 23. juni.

En høytrykksrygg med varm og tørr luft fra Afrika, kombinert med rikelig solskinn på årets lengste dager rundt sommersolhverv, vil få temperaturene til å stige til 40 °C og høyere i mange deler av Spania og Frankrike, og enkelte steder kan det bli opptil 45 °C på de verste dagene av hetebølgen, mandag og tirsdag. Varmen kan, særlig i Sør-Spania, bli ledsaget av støv som vil forverre luftkvaliteten.

I Frankrike vil hetebølgen være spesielt unormal, og det fryktes at landets rekordtemperaturer for juni vil bli overgått fra og med søndag, med temperaturer opp til 40 °C i Paris, noe som har ført til at mange offentlige arrangementer og til og med avsluttende eksamener på skolene har blitt utsatt for å unngå de varmeste timene på dagen.

Myndighetene anbefaler å unngå å oppholde seg utendørs i løpet av de varmeste timene på dagen, og å være spesielt oppmerksomme på sårbare grupper, herunder eldre og barn.