Sommerens indiehit Mage Arena får allerede en Remake

Jøss, nyinnspillingene begynner virkelig å ta overhånd nå. Mage Arena ble bare utgitt i juli, men i mars får det en nyinnspilling? Det er i hvert fall det du sannsynligvis vil tenke når du leser det nye oppdateringsinnlegget via Steam.

I innlegget forklarer utvikleren at den første store oppdateringen av Mage Arena er en fullstendig omarbeiding av spillet, derav navnet. Dette skal gjøre Mage Arena til en nesten ugjenkjennelig opplevelse, så mye at du kan gå tilbake til den gamle versjonen via en beta-gren hvis du ønsker det.

Nye startformler lar deg velge fire formler som du kan fylle i boken din. Alle kartflisene blir omarbeidet, og kartet krymper totalt sett for å gi plass til mer action på kortere tid. Hovedspillmodusen blir fullstendig omarbeidet, og "ta flagget"-elementet blir fjernet. Bedre stemmegjenkjenning, ytelsesforbedringer, omarbeiding av brukergrensesnittet og mer vil komme om et par måneder. Utgivelsesdatoen i mars er ikke bekreftet ennå, ettersom det er rom for en forsinkelse eller to, men det ser ut til at nytt liv snart vil bli pustet inn i et noe gimmicky spill som viste mye potensial.