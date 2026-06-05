Sommerens utstillinger: Forventninger og håp for 7. juni Xbox Games Showcase

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Selv om vi ikke lenger kaller det "E3", og selv om en enorm utstillingshall i hjertet av Los Angeles ikke lenger leies inn for å være vertskap for en rekke viktige utgivelsesspesifikke showcases, lever ånden fra det showet heldigvis videre. Dette er først og fremst takket være Geoff Keighley, som praktisk talt har tatt over med sitt "Summer Game Fest"-konsept, men også fordi de andre store aktørene, som ved et trylleslag, fortsetter å legge sine messer til omtrent samme tid, bare digitalt.

Vi kommer derfor til å dekke alle disse showene, og gjennom en serie artikler vil vi sammen forberede oss til hvert enkelt. Praktisk info om hvor og når, samt noen spådommer om hva vi sannsynligvis vil få se, og kanskje et drømmehåp eller to, det er planen, så la oss komme i gang med sommerens show!

Hva, hvor, når

Microsofts Xbox Games Showcase finner sted 7. juni kl. 18:00 BST/19:00 CEST. Det kan ses på alle de store strømmeplattformene, og Xbox selv gir lenker til YouTube og Twitch.

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La oss bare få det rett hva Xbox selv sier om showet, slik at vi kan sette scenen for hva vi kan forvente :

"Det er på tide med et nytt blikk på fremtiden for spill - Xbox Games Showcase 2026 sendes søndag 7. juni, og starter klokka 10 Pacific / 1pm Eastern / 6pm UK-tid. Det vil bli fulgt umiddelbart av et dypdykk i tilbakekomsten av en av Xboxs mest legendariske franchiser i form av Gears of War: E-Day Direct. Vi begynner dagen med vår årlige Xbox Games Showcase, inkludert første spillvisning og store nyheter om kommende titler fra våre førstepartsstudioer på tvers av Xbox-familien, samt våre tredjepartspartnere over hele verden - fra de største franchisene til snart kommende indie-darlings. Umiddelbart etter Showcase dykker vi enda dypere ned i et av spillene som kommer senere i år, direkte fra teamet bak Gears-serien, The Coalition Studio. Gears of War: E-Day Direct tar spillerne med til starten av Emergence Day, og byr på nye detaljer, gameplay og innsikt i den enormt etterlengtede opprinnelseshistorien til Gears of War-sagaen."

Vi forventer et show som vil vare lenger enn State of Play, men kortere enn Summer Game Fest, så rundt halvannen time, selv om dette ikke er endelig bekreftet. Det ser imidlertid ut til at de holder seg til formatet fra tidligere arrangementer, hvor vi ser et bredere show etterfulgt av et segment dedikert utelukkende til Gears of War: E-Day.

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Spesifikke forventninger

Nå vet vi hva det handler om og når showet finner sted, så hva forventer vi å se?



Vi vet med sikkerhet at Gears of War: E-Day vil stå i sentrum, og vi vet også at Microsoft planlegger å lansere spillet i år, så det virker ganske opplagt at det vil få en utgivelsesdato og at alle spørsmål om spillingen vil bli besvart.



Videre vet vi også at Halo: Campaign Evolved vil være en del av showet, og med tanke på at lekkasjer har pekt mot en lansering så tidlig som i juli, virker det også sannsynlig at spillet vil bli vist frem og få en dato.



Vi vet at selv om Fable har blitt skjøvet tilbake til februar 2027, vil spillet få en ny trailer, som uten tvil vil inneholde mer gameplay.



Vi vet også at Bethesda Game Studios ikke vil vise noe nytt fra The Elder Scrolls VI.



De vage forhåpningene

Nå vet vi hva vi semi-realistisk sett kan forvente, hva håper vi å se?



Det virker ganske sannsynlig at vi får en bredere oppdatering på noen av spillene fra førstepartsstudioene vi allerede vet om. Clockwork Revolution får kanskje ikke en spesifikk utgivelsesdato (det virker ganske sikkert at det vil dukke opp i 2027), men en ny titt på gameplayet virker sannsynlig. Det samme kan sies om State of Decay 3, og kanskje til og med Marvel's Blade fra Arkane.



Det er også på tide at Toys for Bob, som tidligere har jobbet med Spyro og Crash Bandicoot, avslører hva de har jobbet med en god stund.



Vi vet at det ikke blir snakk om strategispill eller nyheter om Helix, men det kan være passende å se Microsoft, for eksempel, avduke Xbox Elite Wireless Controller 3, som vi også tidligere har sett via en rekke lekkasjer.



Kojima har en tendens til å jobbe ganske fokusert, så det er slett ikke utelukket at det kan skje noe overraskende med OD, som vi fikk en teaser for i fjor, og som ser ganske skremmende ut.



Hva vil du se fra Xbox Games Showcase?