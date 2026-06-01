Sommershow: Forventninger og forhåpninger til Summer Game Fest 7. juni

Selv om vi ikke lenger kaller det "E3", og selv om en enorm messehall i hjertet av Los Angeles ikke lenger leies inn for å være vertskap for en rekke viktige utgivelsesspesifikke showcases, lever ånden fra det showet heldigvis videre. Dette er først og fremst takket være Geoff Keighley, som praktisk talt har tatt over med sitt "Summer Game Fest"-konsept, men også fordi de andre store aktørene, som ved et trylleslag, fortsetter å legge sine messer til omtrent samme tid, bare digitalt.

Vi kommer derfor til å dekke alle disse showene, og gjennom en serie artikler vil vi sammen forberede oss til hvert enkelt. Praktisk info om hvor og når, samt noen spådommer om hva vi sannsynligvis vil få se, og kanskje et drømmehåp eller to, det er planen, så la oss komme i gang med sommerens show!

Hva, hvor, når

Vi vet en god del mindre om årets Summer Game Fest-showcase enn vi gjør om Sonys State of Play. Vi vet imidlertid at den starter kl. 22:00 BST/23:00 CEST, og at det er en oppvarming fra kl. 21:30 BST/22:30 CEST via YouTube, så varigheten og innholdet vil ikke bli publisert her på forhånd. For å bygge opp forventningene tidlig avslørte Sony at de ville vie en betydelig del av showet sitt til Marvels Wolverine, men det er ingen løfter her. Selv beskrivelsen forblir bevisst vag :

Live fra Dolby Theatre, bli med Geoff Keighley, Lucy James og tusenvis av fans for en titt på hva som er neste i videospill.

Tradisjonelt varer Summer Game Fest i rundt to timer og byr på en langt mer eklektisk blanding av større og mindre titler.

Spesifikke forventninger

Nå vet vi hva det handler om og når showet finner sted, hva kan vi forvente å se?

Med tanke på at årets messe er klemt inn mellom dedikerte fremvisninger fra Sony, Microsoft og muligens Nintendo senere, er det mindre sannsynlig (men ikke umulig) at vi vil se store førstepartstitler her. Vi tror derfor at majoriteten av disse avsløringene vil komme fra tredjepartsutviklere.



Historisk sett har Keighley hatt et godt forhold til Square Enix, og har tidligere avslørt Final Fantasy VII: Rebirth som en siste, stor kunngjøring. Det samme kan skje med det tredje og siste kapittelet i VII-trilogien.



Det er et vell av sterke tredjepartslanseringer som lett kan vises frem under showet, fra Capcoms Onimusha: The Way of the Sword til Control Resonant og Tomb Raider: Legacy of Atlantis.



Mundfish har tradisjonelt sett også foretrukket Keighley, så det er også sannsynlig at Atomic Heart 2 og The Cube blir vist frem. Begge spillene ble avslørt under fjorårets Summer Game Fest.



Ryktene har svirret, og vi tviler på at de er helt på jordet: Vi forventer noe Resident Evil-relatert her, både i form av en utvidelse til Requiem, men muligens også den etterlengtede nyinnspillingen av Code Veronica.



De vage forhåpningene

Nå vet vi hva vi semi-realistisk sett kan forvente, hva håper vi å se?



Summer Game Fest ville være et utmerket sted for for eksempel Cloud Chamber Games og den første vage teaseren for BioShock 4. Studioet har jobbet med det i lang tid og har startet prosjektet på nytt flere ganger, men selv med det i bakhodet, holder vi fingrene krysset for at en mer formell avsløring er på kortene.



For å holde oss til avsløringer fra tredjeparter med stor innvirkning, regner vi også med at Avalanche nesten er klare med Hogwarts Legacy 2. Om det skjer her, på et annet utstillingsvindu, eller kanskje ikke i det hele tatt ennå, vet vi ikke, men det ville passe veldig bra med showets fokus på tredjepartstitler, og en Hogwarts Legacy 2 ville ta mye av rampelyset.



Selv om Kojima for tiden jobber med OD, et prosjekt som kan bli vist på Summer Game Fest, eller kanskje mer sannsynlig på Xbox Game Showcase, jobber han også med Physint. Gitt deres vennskap, kan Kojima gå på scenen for å vise konseptkunst, eller kanskje en prangende CG-teaser.



Hva vil du se på Summer Game Fest?