Sommershow: Forventninger og håp for PlayStation State of Play 2. juni

Selv om vi ikke lenger kaller det "E3", og selv om en enorm messehall i hjertet av Los Angeles ikke lenger leies inn for å være vertskap for en rekke viktige utgiverspesifikke utstillinger, lever ånden fra det showet heldigvis videre. Dette er først og fremst takket være Geoff Keighley, som praktisk talt har tatt over med sitt "Summer Game Fest"-konsept, men også fordi de andre store aktørene, som ved et trylleslag, fortsetter å legge sine messer til omtrent samme tid, bare digitalt.

Vi kommer derfor til å dekke alle disse showene, og gjennom en serie artikler vil vi sammen forberede oss til hvert enkelt. Praktisk info om hvor og når, samt noen spådommer om hva vi sannsynligvis vil få se, og kanskje et drømmehåp eller to, det er planen, så la oss komme i gang med sommerens show!

Hva, hvor, når

Sonys State of Play starter 2. juni kl. 22:00 BST/23:00 CEST. Den kan ses på alle de store strømmeplattformene, men PlayStation selv henviser til YouTube og Twitch.

La oss gå rett til det Sony selv sier om showet, slik at vi kan sette scenen for hva vi kan forvente :

"State of Play kommer tilbake tirsdag 2. juni med mer enn 60 minutter med oppdateringer, kunngjøringer og spillavsløringer fra toppstudioer over hele verden. For å starte ting, vil du få en nærmere titt på Marvel's Wolverine. Insomniac Games vil dele mer fra det kommende actioneventyret i tredjepersonsformat, og vise frem Logans brutale og nådeløse kamper sammen med noen nye detaljer. Denne helt nye versjonen av tegneserielegenden lanseres på PS5 den 15. september."

Ok, 60 minutter, det er historisk sett ganske mye lenger enn andre State of Play-sendinger, noe som tyder på at denne kan være litt mer fullpakket, men det kan også rett og slett være fordi spillpresentasjonen av Marvel's Wolverine tar litt mer tid.

Hva du kan forvente deg

Nå vet vi hva det handler om og når showet starter, så hva kan vi forvente å se?



Sony har faktisk færre aktive førstepartsstudioer enn man kanskje skulle tro, og vi vet hva mange av dem jobber med. Derfor er det definitivt urealistisk å forvente en lang liste med førstepartsavsløringer under denne State of Play. Spesielt forventer vi at Cory Barlog endelig vil avduke prosjektet sitt hos Sony Santa Monica, som etter all sannsynlighet blir utviklet parallelt med et større studioprosjekt. Om dette er Faye-sentrert God of War spin-off gjenstår å se, men det høres absolutt sannsynlig ut.



Det virker litt tilfeldig at Sony nylig har registrert varemerket "Break In", og dette peker, om ikke annet, mot Fairgames, Haven Studios' live service-spill, som riktignok har vært gjennom noen middelmådige interne spilltester, men som lett kunne bli vist frem.



Nøyaktig hvordan oppstillingen av tredjepartstitler vil se ut er vanskelig å si. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Control Resonant, Final Fantasy VII Part III, Judas, hvilket av de kommende showene vil inneholde hvilket spill? Vi vet at høsten, til tross for lanseringen av Grand Theft Auto VI 19. november, må fylles ut, så vi forventer å se et sunt antall spill som får utgivelsesdatoer på tvers av utgivere og plattformer.



Vi forventer at en rekke av indietitlene som Sony tidligere har satt søkelyset på, vil få mer oppmerksomhet. Spill som Hela, Out of Words, Mortal Shell II, Ontos, Over the Hill - spill Sony tidligere har bidratt til å avsløre eller vise frem, og som spesifikt er satt til å lanseres i 2026 - bør få litt tid i rampelyset her.



De vage forhåpningene

Nå vet vi hva vi semi-realistisk sett kan forvente, så hva håper vi å se?



Selv om det er delte meninger om Naughty Dogs posisjon som en slags leder blant PlayStations egne studioer, er det alltid noe enormt spennende med det studioet avdekker, og vi regner med at det godt kan være på tide med et nytt blikk på Intergalactic: The Heretic Prophet. For å være helt ærlig virker det mer passende for en fremvisning i høst, eller på The Game Awards, men det ville i det minste sementere interessen for denne nye IP-en, forutsatt, selvfølgelig, at Naughty Dog er klar.



Selv om det er mer sannsynlig at CD Projekt RED dukker opp på Summer Game Fest noen dager senere, krysser vi bare fingrene for at det polske studioet dukker opp på en eller annen måte. Det kan være med The Witcher 4, som nok er det mest sannsynlige scenariet, men det kan også være med en sniktitt på det neste Cyberpunk. Vi er ikke i tvil om at Cyberpunk vil bli formelt avduket før The Witcher 4 slippes, men spørsmålet er bare når.



Bioshock 4 Cyberpunk har vært gjennom en svært turbulent utviklingsperiode, og det gjenstår å se om Cloud Chamber i det hele tatt er egnet til å håndtere franchisen. Men det ville likevel vært enormt spennende å se serien gjenoppstå på State of Play, med et nytt fyrtårn, en ny by, en ny æra.



Det har gått over to år siden Suicide Squad: Kill the Justice League ble utgitt til dårlige kritikker, og det kom deretter rapporter om at Rocksteady endelig var i gang med et nytt, tradisjonelt enspiller-spill, og et Batman-fokusert et av slagsen. I det siste har ryktene pekt mot et Batman Beyond-spill, noe vi synes er helt greit. Er spillet klart? Nei, langt ifra, men det hadde vært strålende å se en slags trailer, om ikke annet for å minne folk på at studioet er tilbake på sporet.



Hva vil du gjerne se fra State of Play?