Son Heung-min blir offisielt den dyreste spilleren i MLS' historie

Nå er det offisielt: En av sommerens mest sjokkerende overganger, som ble annonsert i forrige uke, har blitt gjort offisiell i dag, da Los Angeles FC, fra Major League Soccer, har annonsert Son Heung-min som den nye spilleren fra Tottenham Hotspurt. LAFC betalte 26 millioner dollar (22 millioner euro) for den sørkoreanske spissen, noe som gjør ham til den dyreste spilleren i den nordamerikanske fotballigaens historie.

Son Heung-min skal spille for LAFC frem til 2027, med mulighet til å forlenge kontrakten til 2029, da han ville ha fylt 37 år.

Selv om han innrømmet at LAFC ikke var hans førstevalg, fant han en ekstra motivasjon: "Som koreaner å vite at Korea Town har så mange koreanere. Jeg er stolt av denne klubben, og jeg vil gjøre mitt beste for å representere denne byen", sa han om hvorfor han valgte LAFC. Selv om han etterlater Hotspur-fansen knust, føler han at han trengte en ny utfordring, med noe annet i tankene. "Det kan bli mitt siste VM, så jeg tenkte at det burde være et miljø hvor jeg kan gi alt".

I Tottenham ble Son en legende, og hjalp dem med å nå viktige milepæler som Champions League-finalen i 2019, EFL Cup-finalen i 2021 og, enda viktigere, Europa League-tittelen i år mot Manchester United som avsluttet en 17 år lang tørke for klubben. På ti år har Son scoret 173 mål, gitt 101 målgivende pasninger og til og med vunnet Golden Boot i 2022.

LAFC er stolte av å ha Son som sin siste internasjonale fotballstjerne, etter Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud, Gareth Bale og Hugo Lloris. LAFC ble grunnlagt i 2014 og har vunnet Supporter's Shield for beste ordinære sesong og MLS Cup i 2022.