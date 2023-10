HQ

Da du nådde fjelltoppen i God of War fra 2018 og avsluttet den episke reisen med Kratos og Atreus, har du da noen gang ønsket at det fantes en versjon av denne historien som du kunne gi til et barn og underholde det i timevis? I så fall har Riot Forge og Tequila Works den perfekte løsningen. Jeg skal ikke fortelle deg at Song of Nunu: A League of Legends Story er en kopi av Sony Santa Monica's anerkjente eventyr, men det er noen klare likheter.

For det første tar denne spinoffen av Riot Games' enormt populære MOBA-spill spillerne med til Freljord-regionen i Runeterra, som er kjent for sin frostige, nordiske estetikk. For det andre dreier historien seg om en kombinasjon av to hovedpersoner, den unge gutten Nunu og den elskelige yetien Willump, og allerede etter to minutter begynner du å se likhetene mellom hvordan disse to fungerer og hvordan Kratos og Atreus fungerte i 2018-spillet. Den største haken er at Nunu er hovedpersonen i dette spillet, noe som betyr at det nesten er et omvendt oppsett av God of War, med Willump (tilsvarende Kratos) som bipersonen som trer inn og beskytter Nunu i mesteparten av historien.

For det tredje er det cameos, som minner om møtene Kratos og Atreus har med rivaliserende guder. I Song of Nunu møter du andre League of Legends Champions , noen av dem er vennlige og hjelper deg på reisen, som Ornn og Braum, mens andre viser seg å være mer problematiske, som for eksempel møtet med Volibear. I tillegg har du en historie som bokstavelig talt dreier seg om å reise til et fjell for å finne svar, samleobjekter i form av malte veggmalerier og et spillsystem som er en kombinasjon av plattformspill, utforskning, gåteløsning og kamp. Det er på ingen måte en skamløs kopi, men det er tydelige inspirasjonskilder i det Tequila Works har skapt her, selv om alle deler av dette spillet er mye enklere og mer rudimentært, ettersom det tydeligvis er laget for en yngre generasjon spillere.

Kjennskapen påvirker imidlertid ikke sjarmen i dette spillet. Nunu og Willump er fantastiske hovedpersoner som spiller hverandre gode, og de er tegnet og utformet på en måte som gir dem mulighet til å uttrykke et mangfold av følelser. De andre figurene føles også som om de hører til historien, og bidrar til den på en effektiv måte. Nivådesignen er til tider litt for enkel, men den fungerer og introduserer nok nye mekanikker og systemer til å holde spillet friskt. Spillet fungerer rett og slett... men det er ikke noe vi ikke har sett før, selv om fløyte- og gåtesystemene gjør sitt til at tittelen er litt over sin egen vekt.

Det viktigste området der Song of Nunu ser ut til å skille seg ut fra andre spill, er hvordan det utnytter evnene til både Nunu og Willump. Nunu kan bruke fløyten sin (Svellsongur) til å spille musikalske toner som utføres ved å trykke på utløsere og støtfangere på Switch (eller en kontroller) sammen eller alene. Med den rette kombinasjonen av toner kan Nunu gi Willump i oppgave å samhandle med omgivelsene, og han kan til og med påvirke skapninger som finnes rundt Freljord og styre og kontrollere dem. Willump kan bruke sine magiske evner til å skape ekte is som kan brukes til å løse gåter og nå ellers utilgjengelige områder. Med disse to unike mekanismene til din disposisjon får du i Song of Nunu i oppgave å løse miljøgåter og til og med skaffe deg samleobjekter som finnes på skjulte steder rundt om i verden.

Det kan virke som om det er mye dybde i dette spillet, men i realiteten er det en overfladisk dybde. Song of Nunu går aldri dypere inn i mekanismene enn når de først presenteres for deg, men med tanke på at det er tydelig at dette er et eventyrspill for yngre mennesker, synes jeg denne mer rudimentære stilen fungerer. I tillegg til dette og det faktum at spillet gir karakter til mange av de ikoniske personene som vi har lært å kjenne og elske fra League of Legends, er Song of Nunu en morsom måte å utvide forståelsen av denne fantasiverdenen på, utover det å tilbringe mange timer i selve MOBA-spillet.

Hovedfienden med Song of Nunu er den stive følelsen av spillet. Plattformer gir egentlig ikke spilleren noe slingringsmonn, og kampene er trege og stabile. Noen av gåtene er også altfor komplekse og vil føre til at selv mer erfarne spillere vil slite og streve på jakt etter en ledetråd eller et svar som spillet aldri gir. Song of Nunu Det er rett og slett ofte i veien for seg selv.

Men dette forringer ikke det faktum at Song of Nunu: A League of Legends Story er det neste interessante skrittet Riot tar for å utvide og fortsette å fortelle historier i League of Legends -universet utover MOBA. For alle som er interessert i fantasy-universet, er dette en morsom måte å lære mer om flere av de viktigste Champions på, uten å måtte sette seg inn i det populære konkurransespillet. Og for yngre spillere er det også mye å glede seg over her. Det er enkelt å ta i bruk og forstå, har interessante mekanikker og systemer og en levende og fargerik verden. Men ikke forvent å bli blåst bort av det Tequila Works har bygget opp her, for alt i alt er det en veldig forutsigbar og velkjent tittel som er polert med en League of Legends polish.