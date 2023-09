Song of Nunu først på Switch "ikke en ettertanke, det var plattformen fra dag én"

HQ

Både under gårsdagens Nintendo Direct og via den påfølgende pressemeldingen kunngjorde Riot Forge og Tequila Works at Song of Nunu: A League of Legends Story lanseres 1. november på Switch og digitalt på PC, mens PlayStation- og Xbox-utgivelsene kommer senere.

I et nylig Gamereactor-intervju med de kreative direktørene Rowan "Nunu" Parker og Raúl "Willump" Rubio, fra henholdsvis forlaget og studioet, fikk vi vite mer om hvordan Nintendo Switch-versjonen i stor grad ledet prosjektet:



"Nei, jeg tror ikke portering er det rette ordet", sier Parker på spørsmål om Nunu på Nintendos plattform. "Det er et av de skarpeste spillene jeg har spilt på Switch".

"Nei, jeg mener, vi har lagt ned så mye arbeid i det. Det går som smurt på Switch", legger Rubio til. "Jeg vil virkelig si at vi ikke har brukt årevis på Nintendo Switch-versjonen. Det er ikke en port, for det har vært hemmeligheten siden dag én. Siden dag én har Nintendo Switch vært plattformen. Og det betyr selvfølgelig ikke at alle de andre spillene ser ut som Switch-versjonen. Men Switch-versjonen er superpolert, superglatt, fordi det ikke var en ettertanke. Den ble designet slik fra bunnen av. Det handler ikke bare om teknologi eller visuell stil. Det handler om at alt måtte fungere på Switch. Både når det gjelder spillingen, brukergrensesnittet og opplevelsen. Det passer til stemningen også. Det er et koselig spill. Det er en varm klem av et spill. Så på Switch kan du bare sette deg i sofaen og kose deg med et teppe eller noe sånt."

Her er noen flere utdrag om andre aspekter ved spillet:

Om Song of Nunus bevisste Pixar-lignende tilnærming for både barn og voksne

"Jeg ville sagt at stilen i Tequila Wars er knivstikk i hjertet, og Riot kommer til å knuse deg fordi det er det du gjør i League of Legends, ikke sant? Men nei, det handler ikke om det. Jeg mener, jeg tror det er akkurat slik livet fungerer. I bunn og grunn kan livet være så enkelt eller så komplisert som du ser det. For et barn vil det være veldig enkelt, ikke sant?

Fordi du alltid blir tatt vare på og er i en trygg havn."

"Etter hvert som du vokser opp, begynner du å legge merke til at det finnes begreper som du aldri har vært nødt til å forholde deg til før, som for eksempel tap, ikke sant? Så ja, det er sant. Når vi sier at Song of Nunu handlet om vennskap, håp og familie, er det noe du kan se i spillet."

Båndet mellom Nunu og Willump er ikke ubrytelig...

"Men det er også slik at disse karakterene i bunn og grunn er sammen og har et supersterkt, ubrytelig bånd. De er som én enhet. Men etter hvert som spillet skrider frem, kommer du til å se at det ikke alltid er så ubrytelig som du trodde."

"Det finnes også en klemmeknapp i spillet. Du kan bare gå bort til Willump og trykke på en knapp, så gir han deg en klem. Du kan klemme yetien".

Hvor lang tid tar det å slå Song of Nunu: A League of Legends Story?

"Det tar nok rundt 10 timer å komme gjennom hele spillet. Men hvis du vil finne hver eneste hemmelighet, finne alle porosene og alle de hemmelige historiebitene, kan det ta nærmere 11 eller 12 timer. Ja, spillet er fullt av poros. Det er poroer overalt".

Flere LoL-mestere som ennå ikke er avduket

Bortsett fra Nunu og Wllump er Braum, Ornn, Volibear og Lissandra bekreftet så langt. Men...

"Vi har allerede avslørt Braum. Men ja, det er flere mestere i spillet å møte også.

Jeg tror at noe av det League-fansen liker med Forge-spill, er at de kan møte champions og at de kan samhandle med hverandre. Vi får ikke se dem gjøre det i Summoner's Rift eller i vanlig League. Så Forge-spillene er en flott mulighet for oss til å la karakterene puste og utforske bakgrunnshistorien deres og Runeterra-verdenen på en måte som vi ikke kan i det vanlige spillet."

Den magiske fløyten som brukes til å spille Nunus sang, er en moderne versjon av Zeldas Ocarina of Time.

"Greia er at det kan føles magisk å spille musikk, for det er bokstavelig talt notaienes språk.

De har ingen skriftlig kultur. Jeg mener, de har ingen nedskrevet tradisjon. I bunn og grunn er de bare historier og sanger, og det er de veldig flinke til. Så ja, det å spille fløyte er ikke bare veldig tilfredsstillende og en måte å uttrykke seg på".

"Du kan spille hvilken som helst sang. Som du så, kan du lage dine egne kombinasjoner av toner.

Det kan være ganske komplekst, og det finnes faktisk en fløyte i spillet. Det er oktaver av en fløyte der inne, og du kan lage sammensatte toner og bygge gjennom."

Hvis du vil vite mer om spillet, blant annet om kamp, kognitive gåter, fargeharmoni, magi, plattformspill og Willumps egen, ehm, vilje, kan du se hele det 20 minutter lange intervjuet med de to regissørene ovenfor.

Den 1. november blir Song of Nunu lokalisert til mange regioner, inkludert "11 eller 12 språk for stemmeskuespill" og bruk av "de samme skuespillerne for mestere så langt det lar seg gjøre".