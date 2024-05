HQ

Det er en stor fordel med år som 2024, der de store navnene og aktørene har en mer sparsom og sjelden utgivelsesplan. Dette åpner døren for å bruke tiden din på indiespill som du kanskje ellers ville gått glipp av eller ikke hatt tid til å oppleve. Det er nettopp dette jeg har opplevd med Lavapotion's Songs of Conquest, ettersom mai har tillatt meg å igjen dykke ned i det forfriskende indiefarvannet for å oppleve perler jeg ofte ikke ville ha tid og plass til.

Dette spillet er litt av alt. På den ene siden er Songs of Conquest et rollespill som handler om å utforske et nivå, fullføre oppdrag, kjempe mot fiender, tjene erfaring og forbedre karakteren din. På den andre siden er det et turbasert strategi-eventyr, der utforskningen brytes opp av et faktisk turbasert system og en kampsekvens som handler om å styre enheter og tropper over et sekskantet 3D-brett for å knuse motstanderens enheter tur for tur. Men samtidig med alt dette er det kongedømmeadministrasjonselementer, unike og sammenflettede historier, flerspillersystemer og fellesskapssentrerte funksjoner som skal sørge for at dette spillet lever videre lenge etter at Lavapotion drar videre til grønnere beitemarker.

Songs of ConquestTakket være mange års utvikling i Early Access er kampanjemodusen nå en ganske betydelig innsats. Det er fire historier å velge mellom, som hver dreier seg om en annen hovedhelt med en unik fortelling de følger. Det er en mer tradisjonell fortelling om riddere og de med rent hjerte som beskytter de svake, ytterligere inspirerende fortellinger om sumpboere som reiser seg for å lede en gruppe frigitte slaver i sikkerhet, en annen om å bringe en fraksjon tilbake til fordums mektige dager, og så videre. Hver av disse unike fortellingene er delt inn i fire akter, og selv om hver av dem er separate historier (eller sanger, som de kalles i spillet), har de visse elementer som går igjen, for eksempel tilbakevendende figurer, steder, enhetstyper og lignende.

Alle disse historiene er tematisk underbygget med massevis av dyp fortelling, dialog og til og med historiebok-lignende cutscene-elementer. Lavapotion har gjort en god jobb med å skape en rik og bred kampanjeopplevelse som vil underholde i timevis, men det er ikke bare solskinn og regnbuer, og det er noen hikke underveis.

Jeg for min del sliter med å sette pris på de turbaserte elementene i utforskningen. Det er viktige punkter der det gir mening, men mesteparten av tiden beveger du deg ganske enkelt et bestemt antall felter og går deretter videre til neste tur uten grunn til å stille spørsmål ved hvorfor du gjør det. Det er turbasert bevegelse uten konsekvenser for det meste, og utenfor kamp føler jeg ikke helt at det er innlemmet riktig. I tillegg kommer den begrensede progresjonen per kampanjehandling. Hver aktivitet, kamp, sted du utforsker osv. gir din hovedhelt (spilleren) erfaring. Men for å sikre at du ikke melker en handling, har Lavapotion satt et nivåtak på hver handling, noe som betyr at etter litt utforskning er det ikke noe mer du virkelig kan gjøre for å forbedre karakteren din. Dette ville ikke vært et problem hvis du ikke kom over en sjef på slutten av hver handling som absolutt slakter deg med langt overlegne enheter til tross for forberedelsene dine, et nederlag som betyr at du må starte hver handling fra bunnen av. Det er en klar forskjell med vanskelighetsgraden og hvordan den hopper fra knapt en utfordring til et spark rett i tennene, uavhengig av hvilket vanskelighetsgrad du har valgt, noe som er litt frustrerende i praksis.

Når det er sagt, har Lavapotion levert et ganske kompetent og bredt kampsystem, som også vil interessere de av dere som vanligvis ikke liker strategispill. Du bruker en rekke enheter til å støtte hverandre og angripe fiender på et sekskantet brett fylt med hindringer og andre irritasjonsmomenter. I begynnelsen har du evner du kan fikle med og bruke, og enhetsplassering å forholde deg til, og siden det som regel aldri er for mange enheter å holde styr på, flyter kampene i et høyt tempo, og kampene er som regel ganske raskt overstått. For de av dere som ikke liker turbasert strategi, finnes det også et auto-battler-system, men dette er etter min erfaring mindre vellykket enn å faktisk gjennomføre og lede kampene selv. Jeg tror Songs of Conquest kunne hatt godt av litt dypere opplæringsprogrammer, men hvis du har grunnleggende kunnskaper om strategispill, bør det være mer enn greit å plukke opp og spille dette spillet, da det generelt sett er ganske enkelt.

Bortsett fra at Songs of Conquest har et stort utvalg av enheter, bytte å jakte på og skaffe seg, karakterer fra en rekke raser, et fantastisk lydspor som passer perfekt til temaet og tonen i spillet, og detaljert og slående pikselgrafikk som passer ytterligere til regningen, har Lavapotion også sørget for at samfunnet som hjalp til med å finpusse dette spillet gjennom Early Access, blir imøtekommet enda lenger. Det finnes en Map Editor -funksjon som lar hvem som helst lage sine egne sanger og opplevelser, og deretter et sted der du kan finne sanger som er laget av medlemmer av fellesskapet, slik at du kan fortsette reisen på Songs of Conquest også etter at kampanjen er ferdig. For de som liker å møte andre spillere på slagmarken, finnes det også en erobringsmodus (skirmish). Jeg vil imidlertid foreslå at alle som ønsker å fordype seg i dette, først fullfører kampanjen, da du trenger en bred og dyp forståelse av spillet og de forskjellige enhetene for å trives her.

Jeg vil også ta et øyeblikk for å fremheve ytelsen til Songs of Conquest. Årene med tidlig tilgang har tydeligvis hatt en effekt på hvor polert dette spillet er, for i min tid med å teste det for denne anmeldelsen har jeg hatt null problemer og lagt merke til absolutt ingenting som ville påvirke og bryte fordypningen. Dette er en fantastisk polert indie-tittel, og Lavapotion bør være utrolig stolte av det.

Alt i alt, for de som leter etter et strategispill å plugge bort på resten av mai, kan Songs of Conquest bare være billetten. Det er proppfullt av innhold, har en polert glans som mange andre spill ikke klarer å oppnå, er enkelt å plukke opp og spille, og har systemer som gjør selv de mer komplekse elementene tilnærmelige eller overkommelige. Det er ikke perfekt og har noen få hikke, men for det meste er dette en ganske fantastisk turbasert tittel fra Lavapotion.