Songs of Conquest avslutter to år med Early Access neste måned

Mange av dere har sannsynligvis allerede hatt muligheten til å spille Songs of Conquest, rett og slett fordi spillet har vært tilgjengelig i Early Access-format de siste to årene, men hvis du i stedet har ventet på at det skal lanseres i sin helhet før du kaster deg ut i det, er den gode nyheten at tiden endelig er inne.

Utvikleren Lavapotion har nemlig avslørt at Songs of Conquest forlater Early Access den 20. mai, og at spillet da i stedet konverteres til en fullverdig 1.0-utgave. Denne oppgraderingen kommer ikke bare til å inneholde en rekke forbedringer av spillets kjerne, men også en helt ny Barya-kampanje, den fjerde i rekken, som utforsker handelsnasjonen og dykker dypere ned i dens historie og hvor kjærligheten til gull og krutt kommer fra.

I forbindelse med overgangen fra Early Access til 1.0 har spilldesigner Carl Toftfelt uttalt: "Vi er veldig stolte av hvor langt spillet har kommet gjennom Early Access, og vi hadde ikke vært her nå uten de utrolige tilbakemeldingene og støtten fra spillerne som allerede har kastet seg over det ydmyke strategispillet vårt. Innholdet som lanseres med 1.0 vil virkelig utvide hva Songs of Conquest kan tilby - vi håper at våre eksisterende fans vil elske det, og vi gleder oss til å invitere nye Wielders inn i Aerbors verden i mai!"

Ta en titt på den nye traileren nedenfor for å få en forsmak på hva som venter før Songs of Conquest 1.0 lanseres 20. mai.