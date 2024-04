Songs of Conquest blir kartgale i ny oppdatering

HQ

Songs of ConquestStrategispillet fra Lavapotion og Coffee Stain går amok i kart i den siste oppdateringen. Spillet tar deg med på en nostalgisk, pikselert tur gjennom oppslukende fantasimiljøer, og det legger til noen flere alternativer avhengig av spillestil og preferanser.

Vi har The Great Excavation, som er et tettpakket 2v2-samarbeidskart, og i den andre enden har vi det første offisielle 5-spiller-kartet, Woods and Walls. Hvert av disse kartene har sin egen unike stil, enten det er utseendet eller målene de gir deg.

Du kan sjekke ut hele listen over kart i Lavapotions siste Steam-post her. Songs of Conquest er fortsatt i tidlig tilgang, og har vært det siden 2022, men med store innholdsoppdateringer som dette får vi forhåpentligvis se en full lansering snart.