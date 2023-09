Songs of Conquest-inntrykk: For øglekongen!

HQ

Vi har sett en storslått tilbakevending til tidligere tiders nostalgiske, pikselerte grafikk i plattformspill, roguelikes og mange andre indie-darlings det siste tiåret, og nå gir Songs of Conquest strategispillene samme behandling.

Songs of Conquest lar deg både styre et kongerike og bruke helter og hærer i turbasert strategi. Du kan styre en av fire fraksjoner: ridderne i gamle Arleon, de skjellete sumpboerne i Rana, nekromantikerne i Loth eller leiesoldatene i Barya. Hver fraksjon har sin egen visuelle stil, mekanikken du bruker for å styre dem, og heltene du styrer hærene deres med. Hver fraksjon har også sin egen unike kampanje, som lar deg bli bedre kjent med dem og dykke dypt ned i enkeltspillerinnhold, noe utviklerne hos Lavapotion har brukt mye tid på.

Songs of Conquest er en typisk fantasiverden, full av drager, magi og mysterier som du kan finne overalt på kartet. Det kan nesten føles som et rollespill når du sender hærene dine ut for å utforske, for jeg ville oppdage så mye som mulig på kartet før tiden gikk ut. Det visuelle hjelper enormt med å få lyst til å gå seg vill i landene som ligger foran deg. Utseendet til Songs of Conquest er nostalgisk, men det betyr ikke at det er låst i 1990- eller tidlig 2000-tall. Det har i stedet brakt denne estetikken til moderne tid, og når vi zoomer inn for å se de pustende karakterene og skiftende landskapene, kommer verden til liv på en måte jeg først ikke hadde forventet.

I tillegg til selve kartet kombinerer designen av figurene, magien og angrepene den søte honningen av nostalgi med en moderne følelse. Du ser akkurat slik du trodde grafikk så ut da du var liten, men nå trenger ikke fantasien din å gjøre det meste av jobben.

Turene gjennomføres i typisk strategistil. Flytt hærene dine, velg ting som skal bygges i byen din, og send det videre til neste spiller eller AI. I Songs of Conquest har du mange valgmuligheter når det gjelder hvordan du spiller. Når du velger en fraksjon, er du ikke nødvendigvis låst til en bestemt vei, og du får hele tiden muligheten til å evaluere hva som skjer i kongeriket ditt og sette i gang med å endre det. Det er en veldig interessant mekanikk i kampanjen, der barder hele tiden lager en sang om ditt styre. Du låser opp hvert vers ved å fullføre oppdrag, og mot slutten vil du bygge din egen erobringssang.

Du kan sjekke ut Songs of Conquest akkurat nå i tidlig tilgang, men spillet er snart på vei mot full lansering med mye mer innhold som spillerne kan glede seg over. Hvis du vil gjenoppleve din første strategiopplevelse, eller bare vil prøve deg på magi, drager og øglefolk, har dette spillet mye å by på. Hvis jeg skal trekke frem én kritikk, føles det som om kampene ikke går så dypt som de kunne ha gjort, men igjen, siden vi fortsatt er i tidlig tilgang, er dette noe som lett kan endre seg.

