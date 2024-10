Songs of Conquest kommer til konsoller 12. november

HQ

Etter å ha vært tidlig tilgjengelig på PC tidligere i år, er den nostalgiske strategiopplevelsen Songs of Conquest klar til å komme til konsoller også. Vi visste at spillet ville komme til andre plattformer en god stund, men nå har vi altså en utgivelsesdato.

Som du kan se i traileren nedenfor, kommer Songs of Conquest til PS5 og Xbox Series X/S den 12. november. Sammen med Lavapotion har studioet Bitwave jobbet hardt med å tilpasse spillet til de nye plattformene.

Du kan bli lei deg for å se at spillet ikke er tilgjengelig på Switch ennå. I et innlegg på Steam forklarte utviklerne hvorfor de ikke kan gi noen løfter på dette stadiet. I Gamescom-intervjuet vårt hørte vi imidlertid at Songs of Conquest kommer til Switch er "drømmen."