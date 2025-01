HQ

Songs of Silence kommer fra Chimera Entertainment, som tidligere har laget Angry Birds Epic og Angry Birds Evolution for Rovio. Mens disse to spillene er enkle strategi- og rollespill på Angry Birds -serien, er 4X-strategispillet Songs of Silence veldig langt fra Angry Birds. Og så igjen, kanskje ikke helt.

Songs of Silence er en litt annerledes versjon av et 4X-strategispill og et eksempel på hvordan en etablert undersjanger kan utvikle seg og fornye seg. I dette tilfellet er det ved å legge til automatiserte sanntidskamper og kortstokkbyggingsmekanikk. Fokuset ligger imidlertid fortsatt på å bygge og utvide hæren din, utvide kongeriket ditt og forbedre heltene dine, og selv om det fortsatt er turbasert, byr det på både sanntidskamper og et smart kortsystem som kan påvirke kampene i ulike retninger.

Kort fortalt handler historien i Songs of Silence om kampen mellom to krefter; lyset og den altoppslukende og dødelige Silence. Ved å ta kontroll over en av spillets tre fraksjoner, enten 1000 Kingdoms, Old Race eller Crusade, må du forsøke å overleve konflikten gjennom en rekke taktiske valg og ikke minst kampscener. Verdenen i Songs of Silence er et komplekst nett av kongedømmer og ulike grupper som kjemper for dominans og for å stoppe spredningen av Silence.

Dette er en annonse:

Hvis du ikke er kjent med sjangeren, kan strategispill som dette ofte være litt vanskelige å komme inn i. Heldigvis er kampanjen i Songs of Silence ganske lett tilgjengelig, da den sakte introduserer de ulike delene av spillet, og du bør absolutt starte her hvis du er ny i sjangeren. Kort fortalt styrer du styrker og tropper rundt på et kart der du må nedkjempe ulike grupper av fiender, beleire og overta byer under fiendens kontroll og, selvfølgelig, prøve å beskytte byene og områdene under din kontroll. Dette gjør du blant annet ved å forsterke byenes forsvarsverk eller plassere store troppegrupper i byene.

Spillet er turbasert, og du beveger deg rundt på kartet, og når du går tom for trekk, er det fiendens tur. Alt annet du gjør i spillet, gjøres via noen kort. Det finnes tre typer kort; Recruitment Cards, Strategy Cards og Battle Cards. Recruitment Cards lar deg rekruttere ulike styrker, enten til hæren din eller til å vokte byene og festningene dine. Strategy Cards lar deg forsterke byene, styrke forsvaret og optimalisere deler av byene slik at inntektene fra byen øker og flyter i en jevn strøm. Dette er som kjent viktig i en krig.

Dette er en annonse:

Til slutt har vi Battle Cards, og ikke overraskende brukes disse i kamp. I motsetning til Recruitment Cards og Strategy Cards, kan Battle Cards brukes flere ganger i hver runde, ettersom de bare har en nedkjølingsperiode før de kan brukes igjen.

Før du går ut i kamp, må du sørge for at styrkene dine er i den formasjonen du ønsker når kampene starter, for når kampen er i gang, har du ikke lenger direkte kontroll over styrkene dine. Det er her Battle Cards kommer inn i bildet. De kan for eksempel gjøre styrkene dine raskere og kraftigere i for eksempel 12 sekunder, de kan helbrede og kanskje til og med gjenopplive falne tropper, sette i gang spesielle typer angrep og mye, mye mer. Det er som å spille en kortstokkbygger på toppen av et RTS, og det er en ganske interessant mekanikk.

Alt i alt fungerer Songs of Silence ganske bra, men de automatiske kampene kan virke litt for... Ja, automatiske. Du ser i bunn og grunn bare en kamp utspille seg foran øynene dine mens du venter på at Battle Cards skal kjøle seg ned slik at du kan bruke dem igjen. Det kan virke litt frakoblet, og den eneste måten å påvirke kampen på er å spille disse Battle Cards. Det er ikke noe stort problem i seg selv, men jeg skulle ofte ønske at jeg hadde mer direkte innflytelse på kampene.

Spillet tilbyr ikke ressursstyring og lignende, så Songs of Silence er kanskje litt for enkelt for den erfarne 4X-strategen eller erfarne RTS-spilleren. Man har ikke mulighet til å fikle med en masse småting og finjustere strategier underveis i et slag. På den annen side gjør det også spillet mer tilgjengelig for nye spillere, som kanskje har prøvd sjangeren før, men som synes det er for komplisert.

Songs of Silence har en sterk visuell side, og lydsporet fra Hitoshi Sakimoto, som tidligere har laget lydsporet til Final Fantasy Tactics og Valkyria Chronicles, er spesielt utmerket.

Songs of Silence er et utmerket, tilgjengelig og friskt strategispill. Det at man har lagt til kortstokkbyggingsmekanikken gjør det hele litt enklere, og det er ikke så mange krav til styring, noe som gjør det hele litt mer tilgjengelig. Det er nettopp disse tingene som vil skremme bort erfarne strategispillere, ettersom de ikke vil klare å få fingrene dypt nok ned i maskinrommet til å synes det er verdt å bruke tid på.

Jeg sa innledningsvis at utviklerne fra Chimera Entertainment tidligere hadde laget enkle strategispill i Angry Birds -serien - og det kan man faktisk se i Songs of Silence, ettersom vi her har å gjøre med det man kan kalle et "strategispill light". Med den tilgjengelige kortstokkbyggermekanikken og kampanjen er Songs of Silence et utmerket utgangspunkt for den litt uerfarne strategispilleren som ønsker å bli bedre kjent med sjangeren.