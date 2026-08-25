Songs of the Past» vil avslutte Geralts historie

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Gamescom endte på en fantastisk måte for alle fans av The Witcher 3. Ikke bare fikk vi vite at en forbedret versjon av spillet og utvidelsene kommer, men neste år vil vi også få en helt ny DLC som avslutter Geralts historie. Etter det blir det Ciri sin tur til å ta over monsterjaktoppgavene i det etterlengtede The Witcher 4.

The Witcher 3: Wild Hunt - «Songs of the Past» er planlagt å komme i 2027 og ser ut til å by på enda et mørkt og storslått eventyr for vår favorittwitcher. Utvidelsen skal angivelig være av samme størrelsesorden som «Blood and Wine», og i likhet med det kritikerroste eventyret vil den ta oss med til en helt ny region.

Vi fikk vårt første glimt av DLC-en under Gamescom Opening Night i form av en kort trailer. Den viste Geralt med et nytt våpen, mens utvikleren også har bekreftet at det blir enda mer av det enormt populære kortspillet Gwent. Som om vi trengte enda en grunn til å være begeistret.