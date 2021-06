Sonic drar på eventyr i Minecraft

Vi har sett Sonic the Hedgehog-relaterte ting i Minecraft før, men denne gangen snakker vi ikke om ting fansen har laget. SEGA og Mojang slår seg nemlig sammen for å feire Sonics 30-årsjubileum. Via dette samarbeidet får vi Sonic og mange av vennene hans som Knuckles, Tails og Amy Rose samt Dr. Robotnik.

Mange kjente baner fra de klassiske Mega Drive-spillene får nytt liv i Minecraft, og det er også noen overraskelser på lur. Sjekk ut traileren nedenfor, det ser meget vellagd ut og merkelig nok mer moro ut enn noen andre 3D Sonic-spill fra det siste tiåret. DLCen er tilgjengelig nå. Sjekk ut den offisielle hjemmesiden om du vil vite mer om den.