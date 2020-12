Sonic får Netflix-serie

Du ser på Annonser

Gjengen over hos Netflix har virkelig blitt ivrig på å lage filmer og serier basert på videospill den siste tiden med både Assassin's Creed, Castlevania, Dragon's Dogma, Resident Evil, på en måte The Witcher og mer. Nå er det dog tid for å bli litt mer barnevennlig.

Netflix har nemlig slått seg sammen med Sega, Man of Action Entertainment og WildBrain for å lage en animert serie av Sonic. Denne skal første starte i 2022 om alt går som planlagt, men mer enn det får vi ikke vite. Dermed får bare tiden vise hvem de hyrer inn til å være stemmene til vår blå venn og kompani.