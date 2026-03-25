Sonic Frontiers: Definitive Edition aldersbestemt i Korea

Vi venter spent på nyheter om et nytt Sonic-spill, spesielt nå som pinnsvinet fyller 35 år. I tillegg er det fire år siden det siste store spillet, Sonic Frontiers, ble utgitt. Men kanskje vi må vente litt lenger.

Det koreanske motstykket til PEGI har nemlig vurdert noe de kaller Sonic Frontiers: Definitive Edition. Vi vet selvsagt ikke hva det er, men det høres ut som en oppdatert versjon av Frontiers, komplett med alt DLC og muligens til og med noe nytt innhold.

Dette kan ikke betraktes som en offisiell bekreftelse, men i de aller fleste tilfeller er det et tegn på ting som kommer, og som Gematsu påpeker, ble Sonic Origins Plus (en annen oppdatert utgave) lekket på nøyaktig samme måte.

Vi vet ikke når spillet vil bli kunngjort, men som du vet, holder Microsoft et tredjeparts Xbox-arrangement i morgen der Sega allerede har bekreftet sin tilstedeværelse med Stranger Than Heaven. Kanskje de også vil kunngjøre Sonic Frontiers: Definitive Edition? Vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi vet dem.